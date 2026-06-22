"After Diego", il docufilm che celebra Maradona

A 40 anni di distanza da Argentina-Inghilterra, una delle partite più discusse, ricordate e indelebili della storia del calcio mondiale, i tifosi di tutto il mondo potranno rivivere la storia de el pibe de oro e il suo lascito attraverso un contenuto emozionale che raccoglie immagini e testimonianze di sportivi ed ex sportivi, veterani di guerra, artisti come tatuatori, scultori e musicisti, parenti e tifosi per raccontare chi è stato e chi continua a essere Diego Armando Maradona.

In un continuo andare e tornare tra le sue due patrie, Napoli e Argentina, la produzione originale FIFA ci restituisce un ritratto di quella che è diventata a tutti gli effetti una religione. Tra i ricordi dei trofei col Napoli – «I miracoli li ha fatti: li abbiamo visti», raccontano nel capoluogo campano – e quelli con la nazionale, “After Diego” regala un viaggio intenso partendo proprio da quella storica partita contro l’Inghilterra che proprio in Messico, che oggi torna ad ospitare il Mondiale, ha avuto il suo palcoscenico: esattamente 40 anni fa Maradona segnava di mano un gol ancora oggi indimenticato e, se nel mondo tanto discusso, in America latina è stato vissuto come una rivincita: «La vittoria contro l’Inghilterra arrivava solo 4 anni dopo la guerra delle Malvinas combattuta proprio contro il Regno Unito. Diego Armando Maradona, capitano della Nazionale, fece un discorso qualche secondo prima dell'inizio della partita e gridò “Vamos, questi sono quelli che hanno ucciso i nostri genitori, bambini e vicini nelle Malvinas”. Quella partita è stata un panno lenitivo, una compensazione» - commenta Walter Andrés Bautista, veterano della guerra delle Malvinas.

A 40 anni di distanza da quel quarto di finale storico di un mondiale che vide proprio l’Argentina di Maradona laurearsi campione del mondo, l’albiceleste torna in campo: alle 19.00 affronterà l’Austria. A raccontare su DAZN le prodezze di Messi e compagni, la coppia Pardo-Budel. Dopo il pareggio tra Uruguay e Capo Verde e la vittoria dell'Egitto per 3-1 in rimonta sulla Nuova Zelanda, gli utenti DAZN potranno continuare a godere di una giornata ricca di calcio internazionale fino a tarda sera quando la Francia, alle 23:00 scenderà in campo contro l’Iraq. Alla telecronaca Testoni e Bazzani. I tifosi potranno, inoltre, entrare in clima prepartita con Times Square – L’Ora del Mondiale: Marco Russo accoglierà nello studio virtuale di DAZN Dario Marcolin, Andrea Marinozzi e Dario Mastroianni per commentare la giornata in corso e proiettarsi verso le prossime sfide.