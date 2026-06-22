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Ascolti in crescita per la MotoGP su Sky© EPA

Ascolti in crescita per la MotoGP su Sky

Il Gran Premio della Repubblica Ceca ha registrato oltre 808 mila spettatori medi
1 min

Ascolti in crescita per la MotoGP nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP – in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP – ha registrato oltre 808 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7% di share tv* e più di 960 mila spettatori unici** . Bene anche i dati dello studio postgara “Zona Rossa” che totalizza 240 mila spettatori medi* e oltre 736 mila spettatori unici**. 

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go

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