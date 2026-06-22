Ascolti in crescita per la MotoGP su Sky

Ascolti in crescita per la MotoGP nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP – in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP – ha registrato oltre 808 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7% di share tv* e più di 960 mila spettatori unici** . Bene anche i dati dello studio postgara “Zona Rossa” che totalizza 240 mila spettatori medi* e oltre 736 mila spettatori unici**.