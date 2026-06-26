Tennis, dove vedere Wimbledon in diretta tv

Manca ormai pochissimo all’appuntamento più atteso del tennis mondiale: da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio torna Wimbledon, in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, fino al 2030. Su Sky Sport in arrivo oltre 750 ore live del torneo londinese, tra incontri, studi e approfondimenti, con il meglio del singolare e del doppio maschile e femminile.

Il racconto di Wimbledon si svilupperà attraverso 11 canali, a partire da quello dedicato Sky Sport Tennis (203) che seguirà integralmente la programmazione del Centre Court. Sky Sport Arena (204), invece, sarà il canale che ospiterà “Diretta Wimbledon”, un racconto live del torneo che accompagnerà gli spettatori minuto per minuto, passando da un campo all’altro per seguire in tempo reale i match e i colpi decisivi.

Sky Sport Uno (201) alternerà il torneo agli altri grandi eventi live della programmazione Sky, trasmettendo tutti i match più importanti e, per l’occasione, i canali Sky Sport dal 251 al 256 diventeranno Sky Sport Wimbledon 1-6. A tutto questo si aggiungerà inoltre la copertura di Sky Sport 4K, che trasmetterà i match che si disputeranno sul campo centrale. Curiosa novità di questa edizione sarà il “behind the scenes”, su Sky Sport Mix (211), un canale interamente dedicato al “dietro le quinte” del torneo londinese, con allenamenti, interviste e tutto il colore dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club. E grazie allo Split Screen, accessibile dal tasto verde del telecomando Sky, sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea.

Anche quest’anno la programmazione quotidiana di Wimbledon sarà arricchita da Sky Tennis Show, lo studio che aprirà il programma del Centre Court e accompagnerà gli appassionati fino all’appuntamento conclusivo della giornata. Eleonora Cottarelli sarà alla conduzione di un racconto arricchito dallo Sky Tech e dalla realtà aumentata, per guidare il pubblico tra risultati, temi e protagonisti del torneo. Ampio spazio anche all’informazione su Sky Sport 24, con due edizioni quotidiane realizzate direttamente da Londra: “Il tennis è servito” alle 13 e “Wimbledon Today” alle 18.

Nel corso della giornata non mancheranno notizie, highlights e aggiornamenti continui, mentre in serata appuntamento fisso con il magazine “The Insider – Wimbledon”, che racconterà ogni giorno il torneo con immagini e interviste esclusive e che sarà affiancato da “Wimbledon Highlight Show” con le sintesi dei match più importanti della giornata.

LA SQUADRA EDITORIALE – Tra le grandi firme della squadra di Sky Sport che racconterà le due settimane di Wimbledon ci sarà anche quest’anno Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, sei volte campione Slam e tre volte vincitore dei Championships. Con lui Ivan Ljubicic, ex numero 3 del ranking mondiale ATP e storico allenatore di Roger Federer, Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis 1976 con l’Italia, Flavia Pennetta, campionessa degli US Open 2015 e quattro volte vincitrice della Fed Cup con la Nazionale azzurra, e Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo.

Tutte le partite del Campo Centrale e del Campo 1 saranno inoltre commentate on site con la presenza di Elena Pero, Luca Boschetto e Pietro Nicolodi insieme a Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo oltre all’iconica voce di Paolo Bertolucci.

A Londra saranno presenti, inoltre, tre inviati: Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti, che seguiranno il torneo dall’All England Club con interviste, aggiornamenti, contenuti esclusivi e approfondimenti, raccontando da vicino tutto ciò che accadrà sui campi e dietro le quinte. La squadra dei talent si completa a Milano con Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Barbara Rossi, Andrea Arnaboldi, Salvatore Caruso, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Laura Garrone. In telecronaca si alterneranno Paolo Aghemo, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Calogero Destro, Peppe Di Giovanni, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Sfolcini, Alessandro Sugoni e Andrea Voria.

LA STAGIONE CONTINUA SU SKY SPORT – Dopo Wimbledon, la stagione del tennis continua su Sky Sport con oltre 45 tornei tra circuito maschile e femminile da luglio a novembre. Riflettori puntati sull’ATP Tour, con la copertura completa di tutti i tornei ATP 250, ATP 500 e dei prestigiosi ATP Masters 1000, da Montreal a Parigi. Tra gli appuntamenti più attesi, inoltre, gli US Open maschili (dal 31 agosto al 13 settembre), e le Nitto ATP Finals di Torino (dal 15 al 22 novembre), che riuniranno gli otto migliori giocatori della stagione. Grande attenzione anche al WTA Tour, con la trasmissione di tutti i tornei WTA 250, WTA 500 e WTA 1000, da Toronto a Wuhan. Il calendario comprenderà anche gli US Open femminili (dal 30 agosto al 13 settembre) e le WTA Finals di Riyadh, in programma dal 7 al 14 novembre.

LE NUOVE CAMPAGNE DI SKY E NOW – Wimbledon e la grande offerta tennis di Sky Sport sono al centro delle due nuove campagne ideate dalla Sky Creative Agency.“Orgoglio Italiano” è il concept dell’ultimo spot Sky e NOW, che celebra il legame sempre più forte tra il torneo più iconico del tennis mondiale e il movimento azzurro, protagonista di una crescita straordinaria culminata lo scorso anno con la storica vittoria di Jannik Sinner sull’erba dell’All England Club. La campagna ripercorre le tappe che hanno segnato questo percorso, raccontando un’Italia capace di lasciare il segno nella storia del torneo, con lo sguardo già proiettato verso un futuro ancora tutto da scrivere. Dal fascino senza tempo di The Championships prende forma anche la campagna dedicata alla completezza dell’offerta tennis di Sky: da Wimbledon e gli US Open a tutti i tornei ATP Masters 1000, fino alle Nitto ATP Finals di Torino. Un racconto che accompagnerà gli appassionati lungo i prossimi mesi, con una stagione ancora tutta da vivere, su Sky Sport.