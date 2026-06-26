Dazn, nuova partnership con Antenna Group

Antenna Group, tra i principali gruppi internazionali attivi nei media, nell’informazione, nei contenuti e nell’intrattenimento, e DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, annunciano oggi una partnership esclusiva per il lancio di un nuovo servizio d’informazione originale su DAZN Italia, ampliando l’offerta della piattaforma oltre la trasmissione in diretta di eventi sportivi, con contenuti informativi e di approfondimento.

La partnership con DAZN riflette la visione strategica di lungo periodo di Antenna Group per l’Italia: costruire una piattaforma media capace di crescere nel tempo, innovativa e affidabile. L’iniziativa è pienamente coerente con la recente acquisizione di GEDI Gruppo Editoriale, una delle principali e più autorevoli realtà editoriali italiane, e si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza di Antenna nel Paese attraverso investimenti costanti e mirati nel giornalismo indipendente, nell’innovazione digitale e nella crescita delle audience.

Il servizio sarà lanciato il 28 giugno 2026, in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026™ su DAZN, e proporrà un programma di informazione quotidiano pensato per affiancare le dirette sportive della piattaforma, mantenendo il pubblico coinvolto e aggiornato anche tra un evento e l’altro. Si tratta della prima volta in Italia che un format informativo viene concepito specificamente per un pubblico streaming-first, sfruttando dati e metriche di audience di DAZN per orientare le scelte editoriali e rispondere alle esigenze e alle preferenze di questa tipologia di utenti. Il programma proporrà una panoramica sulle principali notizie italiane e internazionali, insieme agli aggiornamenti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della tecnologia, attraverso pillole informative e format di approfondimento pensati per una fruizione digitale e mobile.

La partnership si fonda sulla collaborazione di successo tra le due aziende durante la FIFA Club World Cup 2025™, quando Antenna e DAZN hanno trasmesso congiuntamente in Grecia tutte le 63 partite del torneo. L’accordo unisce i quarant’anni di esperienza di Antenna nel settore dell’informazione e dei media, una presenza internazionale che comprende 37 canali free-to-air e pay-TV e 2 piattaforme streaming in Europa, Nord America e Australia, raggiungendo oltre 500 milioni di persone, alla piattaforma tecnologica di DAZN dedicata allo sport, che trasmette oltre 140.000 eventi sportivi in diretta ogni anno e raggiunge utenti in più di 200 mercati a livello globale. Insieme, le due aziende metteranno a sistema giornalismo di qualità, conoscenza delle audience e innovazione tecnologica per dare vita a un nuovo modello di informazione e programmazione sportiva in Italia.

Antenna Group costituirà e gestirà la struttura editoriale dedicata alla produzione dei contenuti informativi per DAZN Italia, sotto la supervisione dei senior editor di GEDI Digital, sviluppando un'offerta informativa originale destinata a DAZN e rivolta a un pubblico prevalentemente digitale, in grado di integrare la copertura degli eventi sportivi in diretta e rafforzare l'offerta di contenuti della piattaforma.