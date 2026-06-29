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Domenica di grandi ascolti per i motori su Sky© APS

Domenica di grandi ascolti per i motori su Sky

Ottimi risultati per la Formula Uno e per la MotoGp
1 min

Domenica di grandi ascolti per i motori nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio d’Austria di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 604 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 14,9% di share* e 2 milioni 49 mila spettatori unici**. Ottimo riscontro anche per la differita in chiaro su TV8 delle 18.30, seguita da 1 milione e 248 mila spettatori medi* con il 10,7% di share*. Bene gli studi postgara, con 472 mila spettatori medi in total audience*, il 5% di share* e oltre 1 milione 200 mila contatti unici**.

Numeri da record per la MotoGP, che firma il miglior risultato stagionale su Sky e in differita su TV8. Il Gran Premio d’Olanda - in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno - ottiene oltre 837 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7,1% di share* e 1 milione e 71 mila spettatori unici**. Ottima performance anche per la differita delle 16 in chiaro su TV8, seguita da 1 milione e 110 mila spettatori medi* con il 10,5% di share*.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

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