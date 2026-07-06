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Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis su Sky
Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 ha registrato 1 milione 570 mila spettatori medi complessivi in total audience
Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis nella Casa dello Sport di Sky. Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 – in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 570 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 15,6% di share* e 2 milioni 107 mila contatti unici**. Sono stati 643 mila gli spettatori medi complessivi in total audience* che hanno seguito il post gara, con il 6,7% di share* e oltre 1 milione 515 mila contatti unici**. Il trionfo della Ferrari di Leclerc ha raccolto ottimi ascolti anche per la differita delle 19 su TV8, vista da 1 milione e 554 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 12,2% di share* e 3 milioni 265 mila contatti unici**. Gran Bretagna protagonista della domenica di Sky anche per il torneo di Wimbledon. Ieri, l’ottavo di finale tra Sinner e Mochizuki - in diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 912 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 6% di share* e 1 milione e 983 mila contatti unici**. Il match vinto dall’azzurro conclude la miglior prima settimana di sempre del torneo inglese su Sky.
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