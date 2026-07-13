Il grande volley femminile italiano su Dazn fino al 2029

DAZN rafforza ulteriormente il proprio impegno nella pallavolo e si conferma per altri tre anni la destinazione di riferimento per gli appassionati di volley femminile: grazie all’accordo pluriennale siglato con Spike Media – detentore dei diritti - fino al 2029 DAZN trasmetterà tutte le partite della LVF A1 Fineco a cui si aggiungono tutte quelle della Coppa Italia Frecciarossa e della Supercoppa Italiana.

L’ampliamento dell’offerta in app permetterà, così, alla piattaforma leader a livello globale nell'intrattenimento sportivo di riunire in un unico luogo tutti i principali appuntamenti della pallavolo femminile dei Club e della Nazionale nelle competizioni nazionali e internazionali: un ricco calendario di eventi che accompagnerà i tifosi durante tutta la stagione 2026/27 fino al 2029.

Con la trasmissione dell'intera Regular Season fino ai Playoff Scudetto del massimo campionato italiano, gli appassionati potranno vivere su DAZN ogni momento decisivo della LVF A1 Fineco, in una nuova stagione in partenza il 4 ottobre 2026 che si preannuncia già entusiasmante. Le campionesse d'Italia della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano difenderanno il titolo contro le grandi protagoniste del campionato, tra cui Numia Vero Volley Milano, Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, oltre alle neopromosse Valsabbina Millenium Brescia e Cda Volley Talmassons FVG.

A completare il calendario nazionale arrivano da quest’anno su DAZN anche la Supercoppa Italiana e Coppa Italia Frecciarossa, i due tornei nazionali a eliminazione diretta più importanti della pallavolo femminile che vedranno sfidarsi le migliori squadre del panorama italiano, a partire ottobre 2026 e febbraio 2027. Per questa stagione, occhi puntati su Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che è arrivata a otto Coppa Italia in bacheca, e sulla Numia Vero Volley Milano che nella scorsa edizione della Supercoppa ha interrotto il dominico italiano delle Pantere.

Non solo, questa estate sarà possibile seguire anche la Volleyball Nations League femminile: la Nazionale Azzurra guidata da Julio Velasco, campione del mondo e campione olimpica in carica, si appresta a vivere gli ultimi decisivi appuntamenti della fase preliminare in vista dei quarti di finale in programma dal 22 luglio. Il viaggio nel grande volley femminile proseguirà poi con i Campionati Europei 2026, che prenderanno il via il 21 agosto con l’esordio dell’Italia contro la Croazia, e con le principali competizioni europee per club, con tutte le partite della CEV Champions League e del Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup e del Mondiale 2027.

Volley femminile ma non solo perché su DAZN rimane centrale anche la pallavolo maschile. Gli appassionati del movimento pallavolistico avranno infatti accesso a una copertura che include il meglio della SuperLega Credem Banca e delle competizioni internazionali con la Volleyball Nations League, i Campionati Europei 2026, la CEV Champions League, CEV Cup, Challenge Cup, il Mondiale per Club e Mondiale 2027.