La Serie A di volley femminile come non si era mai vista

La Lega Volley Femminile Serie A ha preparato per la nuova Stagione la copertura più ampia di sempre: per i prossimi tre anni, le partite del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, LVF A1 Fineco, saranno visibili su RAI, DAZN, ma anche sui social media della Lega, dei club e delle giocatrici attraverso un modello di distribuzione inedito nel panorama italiano.

Con modalità eterogenee sono, infatti, diversi gli accordi conclusi da Spike Media – società che gestisce i diritti dei campionati LVF Serie A di volley femminile, joint venture tra Lega Volley Femminile e Gameday by NJF – per l’assegnazione dei diritti della stagione 2026-2027. La Rai si conferma partner per la copertura in chiaro. Con un accordo senza precedenti, invece, DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo, trasmetterà l’intera regular season fino ai Playoff Scudetto del massimo campionato italiano, la Coppa Italia Frecciarossa, la Supercoppa Italiana e la LVF A2 Fineco.

Ma non solo, con l’obiettivo di portare la magia del volley femminile di vertice a più persone possibile, si potrà seguire la LVF A1 Fineco e la LVF A2 Fineco anche attraverso i social della Lega, dei club e delle giocatrici: per la prima volta in Italia, tre partite a giornata durante la Regular Season verranno trasmesse non solo sui canali ufficiali della Lega Volley Femminile, ma anche sui canali social dei club impegnati nei match e su quelli delle giocatrici, permettendo a sempre più tifosi, curiosi e appassionati, di seguire le gesta delle pallavoliste spaziando tra più modalità di fruizione.

Rai, DAZN, ma anche i social, dunque, per una copertura mai vista prima: “Come Spike Media, col supporto di Gameday e Lega Volley Femminile, abbiamo l’obiettivo di portare la pallavolo femminile a un pubblico sempre più ampio. Siamo consapevoli che il modo in cui gli utenti seguono lo sport sta cambiando e diventa sempre più necessario andare incontro alle nuove esigenze dei tifosi ma anche dei semplici curiosi, che altro non sono che gli appassionati del futuro. Abbiamo la fortuna di avere una rosa di talenti straordinari per cui abbiamo introdotto un modello di distribuzione che segna una vera e propria rivoluzione nel panorama italiano. – commenta Simone Tomassetti, General Media di Spike Media – Coinvolgendo broadcaster tradizionali, OTT, oltre che Lega, club e giocatrici attraverso i loro canali social, offriremo il campionato pallavolistico più accessibile di sempre portandolo lì dove è il pubblico: davanti a una tv, sulle app di streaming sportivo ma anche sui social, a portata di scrolling. Pertanto, per la prima volta in Italia, non saranno solo gli appassionati a cercare il match da guardare, ma sarà lo stesso match a trovare i tifosi per raccontare la magia di uno sport e di una stagione che promette spettacolo”.

“Siamo di fronte a un traguardo storico per la Lega Pallavolo Serie A Femminile. Da noi fortemente voluto, una delle tante scelte che sta cambiando la pallavolo femminile italiana di vertice, quella che sostiene il movimento intero. Il nostro campionato di A1, universalmente riconosciuto come il più bello e competitivo al mondo, avrà finalmente una vetrina mediatica senza precedenti. E così la LVF Serie A2. Grazie al lavoro sinergico portato avanti con Spike Media, - ha commentato il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris - siamo riusciti a costruire un'offerta distributiva innovativa ed eterogenea che unisce la tradizione della televisione in chiaro con la flessibilità dello streaming premium di DAZN, fino ad arrivare all'accessibilità immediata delle piattaforme digitali come YouTube e dei canali social. Questo accordo ci permetterà non solo di soddisfare la fame di grande pallavolo dei nostri tifosi storici, ma soprattutto di intercettare e coinvolgere le nuove generazioni. Portare le gesta delle nostre straordinarie atlete ovunque si trovi il pubblico è una scelta che solo la Lega Pallavolo di Serie A poteva fare quale passo fondamentale per la definitiva consacrazione, crescita e valorizzazione dell'intero movimento del volley femminile italiano”.