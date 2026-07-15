Dazn amplia la partnership con Kings League:  la Kings World Cup Clubs 2026 live, anche in modalità gratuità

DAZN , la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, ha ampliato la sua partnership con la Kings League assicurandosi i diritti internazionali della Kings World Cup Clubs 2026 , che sarà trasmessa in diretta e gratuitamente dal 26 luglio al 1° agosto. DAZN trasmetterà tutte le 27 partite del torneo in tutta Europa , Canada , Asia , Africa subsahariana e Oceania1 , portando ai tifosi di tutto il mondo la fase decisiva della stagione per club 2025-26 della Kings League . L’accordo rafforza la crescente partnership tra DAZN e Kings League , due brand sportivi innovativi che stanno ridefinendo il modo in cui i tifosi vivono lo sport in diretta, attraverso un intrattenimento pensato principalmente per il digitale.

Kings Wolrd Cup Clubs 2026, a Milano le 16 migliori squadre dalle sette leghe regionali

In programma a Milano, la Kings World Cup Clubs 2026 vedrà 16 delle migliori squadre provenienti dalle sette leghe regionali sfidarsi per diventare Campioni del Mondo della Kings League. I club saranno guidati da alcuni dei nomi più importanti del calcio, tra cui Lamine Yamal (La Capital CF – Kings League Spagna), Neymar Jr. (Furia FC – Kings League Brasile), James Rodríguez (Atlético Parceros – Kings League Messico) e Hasan Salihamidžić (No Rules FC – Kings League Germania). Accanto a loro ci saranno alcuni dei creator più influenti al mondo, tra cui Blur (Stallions – Kings League Lottomatica.sport Italy), Dr7bh (DR7 – Kings League MENA), Gaules (G3X – Kings League Brasile), Ibai Llanos (Porcinos FC – Kings League Spagna) e Juan Guarnizo (Aniquiladores FC – Kings League Messico), a conferma dell'unione unica tra calcio d'élite e intrattenimento digitale che contraddistingue la Kings League.

Agaoua: "Contenti di sviluppare la nostra positiva collaborazione con DAZN"

Djamel Agaoua, CEO della Kings League, ha dichiarato: “La Kings World Cup Clubs rappresenta il punto più alto della stagione dedicata ai club e una potente vetrina dell’ecosistema globale della Kings League. Siamo contenti di continuare a sviluppare la nostra positiva collaborazione con DAZN e di portare questa competizione unica a un numero ancora maggiore di tifosi in tutto il mondo. Mentre la Kings League continua a ridefinire il modo in cui una nuova generazione vive lo sport, attraverso competizioni d’élite, creator ed emozioni indimenticabili, siamo orgogliosi di farlo al fianco di un partner come DAZN, che condivide la nostra ambizione di portare formati innovativi ai tifosi ovunque.”

Segev: "Lieti di portare la Kings World Cup Clubs 2026 ai tifosi di tutto il mondo"

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha dichiarato: “La Kings League è una delle realtà più entusiasmanti nel panorama dello sport e dell'intrattenimento a livello mondiale e siamo lieti di ampliare la nostra partnership per portare la Kings World Cup Clubs 2026 ai tifosi di tutto il mondo, in diretta e gratuitamente su DAZN. Questo torneo combina calcio, creator e intrattenimento in un modo che riflette come il pubblico moderno oggi vive lo sport. In qualità di punto di riferimento globale per il calcio, DAZN è nella posizione ideale per aiutare format consolidati e in rapida crescita – come la Kings League – a raggiungere nuovi tifosi e ad ampliare il proprio pubblico internazionale.”