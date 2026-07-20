Formula 1, domenica di grandi ascolti su Sky

Grandi ascolti ieri su Sky per la Formula 1. Il GP del Belgio – in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – ha totalizzato 1 milione e 551 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,3% di share* e 2 milioni e 14 mila contatti unici***. Bene gli studi postgara con 610 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 482 mila contatti unici**. Ottimo riscontro anche per la differita in chiaro su TV8 alle 18, seguita da 1 milione e 330 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 12,8% di share* e 2 milioni e 628 mila contatti unici**.