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Formula 1, domenica di grandi ascolti su Sky© Getty Images

Formula 1, domenica di grandi ascolti su Sky

Il GP del Belgio ha totalizzato 1 milione e 551 mila spettatori medi
1 min

Grandi ascolti ieri su Sky per la Formula 1. Il GP del Belgio – in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – ha totalizzato 1 milione e 551 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,3% di share* e 2 milioni e 14 mila contatti unici***. Bene gli studi postgara con 610 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 482 mila contatti unici**. Ottimo riscontro anche per la differita in chiaro su TV8 alle 18, seguita da 1 milione e 330 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 12,8% di share* e 2 milioni e 628 mila contatti unici**.

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go

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