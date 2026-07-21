Nasce FCI Bike Live, il nuovo canale della Federazione Ciclistica Italiana

La Federazione Ciclistica Italiana amplia la propria offerta digitale con il lancio di FCI Bike Live , il nuovo canale dedicato al ciclismo disponibile all'interno della piattaforma OTT di Sportface. FCI Bike Live sarà il punto di riferimento per seguire in diretta e on demand i principali eventi del calendario federale, con gare, approfondimenti, highlights e contenuti esclusivi dedicati a tutte le discipline del ciclismo.

Il canale ha esordito ufficialmente con la diretta integrale del 62° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta-Mont Blanc, una delle corse a tappe Under 23 più prestigiose del calendario internazionale. Per quattro giorni gli appassionati hanno potuto vivere ogni fase della competizione, seguendo i 406,5 chilometri di gara, i 12 Gran Premi della Montagna e quasi 11.000 metri di dislivello, dalla cronoscalata inaugurale di Passy-Plaine Joux agli arrivi di Forte di Bard e Saint-Christophe, fino al gran finale di Breuil-Cervinia. Riprese spettacolari, panorami delle Alpi, immagini aeree e il racconto in diretta delle sfide tra i migliori talenti del ciclismo mondiale hanno offerto un assaggio della qualità e del livello dei contenuti che FCI Bike Live metterà a disposizione degli appassionati, accompagnandoli lungo tutta la stagione con gli appuntamenti più importanti del calendario federale.

Il prossimo sarà con i Campionati Italiani su Pista Élite e Juniores, in programma dal 27 al 30 luglio al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino). Quattro giornate di gare che assegneranno le maglie tricolori nelle principali specialità della pista e che saranno trasmesse su FCI Bike Live, permettendo agli appassionati di seguire in diretta le sfide tra i migliori interpreti italiani della disciplina. Una selezione degli eventi più importanti sarà inoltre trasmessa anche su Amazon Prime Video, all'interno del canale Sportface, per raggiungere un pubblico ancora più ampio.