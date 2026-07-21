Nasce FCI Bike Live, il nuovo canale della Federazione Ciclistica Italiana
La Federazione Ciclistica Italiana amplia la propria offerta digitale con il lancio di FCI Bike Live, il nuovo canale dedicato al ciclismo disponibile all'interno della piattaforma OTT di Sportface. FCI Bike Live sarà il punto di riferimento per seguire in diretta e on demand i principali eventi del calendario federale, con gare, approfondimenti, highlights e contenuti esclusivi dedicati a tutte le discipline del ciclismo.
Il canale ha esordito ufficialmente con la diretta integrale del 62° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta-Mont Blanc, una delle corse a tappe Under 23 più prestigiose del calendario internazionale. Per quattro giorni gli appassionati hanno potuto vivere ogni fase della competizione, seguendo i 406,5 chilometri di gara, i 12 Gran Premi della Montagna e quasi 11.000 metri di dislivello, dalla cronoscalata inaugurale di Passy-Plaine Joux agli arrivi di Forte di Bard e Saint-Christophe, fino al gran finale di Breuil-Cervinia. Riprese spettacolari, panorami delle Alpi, immagini aeree e il racconto in diretta delle sfide tra i migliori talenti del ciclismo mondiale hanno offerto un assaggio della qualità e del livello dei contenuti che FCI Bike Live metterà a disposizione degli appassionati, accompagnandoli lungo tutta la stagione con gli appuntamenti più importanti del calendario federale.
Il prossimo sarà con i Campionati Italiani su Pista Élite e Juniores, in programma dal 27 al 30 luglio al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino). Quattro giornate di gare che assegneranno le maglie tricolori nelle principali specialità della pista e che saranno trasmesse su FCI Bike Live, permettendo agli appassionati di seguire in diretta le sfide tra i migliori interpreti italiani della disciplina. Una selezione degli eventi più importanti sarà inoltre trasmessa anche su Amazon Prime Video, all'interno del canale Sportface, per raggiungere un pubblico ancora più ampio.