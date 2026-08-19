Sky, da venerdì al via gli Europei femminili di volley dopo il successo di atletica e nuoto

Proseguono le emozioni nella Casa dello Sport di Sky con i grandi eventi dell’Estate Italiana. In attesa della partenza dei Campionati Europei femminili di volley , al via venerdì 21 agosto, grandi ascolti per i trionfi Azzurri agli Europei di atletica e nuoto . Nelle due settimane di gare, le competizioni hanno ottenuto oltre 2 milioni e 700 mila spettatori unici , confermando Sky come punto di riferimento per i grandi eventi internazionali.

Gli Europei di nuoto di Parigi chiudono l’edizione 2026 con 19 mila spettatori medi giornalieri*, in crescita del 46% rispetto ai Mondiali di Singapore dello scorso anno. Le gare in vasca hanno visto un incremento di ascolti del 51% nella seconda parte dell'evento. Tra gli appuntamenti più seguiti spicca la sessione serale con le finali dei 100 metri rana maschili e degli 800 metri stile libero femminili, che ha raccolto 219 mila spettatori medi complessivi in TA*. Ottimi risultati anche per la serata conclusiva, con i 400 metri stile libero femminili e le staffette 4x100 misti, seguita da 213 mila spettatori medi*.

Positivo anche il bilancio degli Europei di atletica di Birmingham, che hanno registrato una media di 44 mila spettatori giornalieri*. Nell'ultima settimana di gara, la manifestazione ha rappresentato da sola il 34% degli ascolti complessivi di Sky Sport, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione estiva. La sessione serale con le finali dei 100 metri maschili e dei 5.000 metri femminili è stata la più seguita dell'edizione, con 305 mila spettatori medi complessivi in TA*. Al secondo posto la serata dedicata al salto in lungo femminile e alle staffette 4x400 maschile e femminile, che ha registrato 255 mila spettatori medi*.

Ma l’estate della Casa dello Sport non finisce qui: il calendario prosegue con altri grandi appuntamenti internazionali, tutti in diretta su Sky Sport. Oltre ai Campionati Europei femminili di volley, dal 4 al 13 settembre sarà la volta dei Mondiali femminili di basket in programma a Berlino. Infine, dal 9 settembre, spazio ai Campionati Europei maschili di volley. *Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW.