Dazn, le novità da "Fantacalcio Night" allo switch fra streaming e gestione Leghe

Dopo il successo riscosso in occasione dei Mondiali di calcio con il lancio della nuova app FantaMondiale, DAZN e Fantacalcio®1 annunciano il consolidamento della loro partnership in vista della nuova stagione di Serie A Enilive. Le due realtà di riferimento per tutti gli amanti del calcio in Italia hanno deciso di ampliare la portata della propria collaborazione attraverso una nuova sinergia strategica che combina offerta commerciale, contenuti editoriali e tecnologia, con l’obiettivo di offrire ai tifosi un’esperienza di visione e gioco sempre più completa e integrata. La prima grande novità è stata pensata per permettere ai fantallenatori di “switchare” comodamente, e con ancora più facilità, tra il live streaming della Serie A su DAZN e la gestione delle Leghe, sbloccando le funzionalità più avanzate dell'app senza dover attivare i due abbonamenti separatamente. I tifosi che sottoscriveranno l'abbonamento DAZN Full Mobile al costo di 19,99 euro al mese, direttamente dall'app di Fantacalcio® Serie A Enilive, avranno infatti incluso gratuitamente l’accesso alla versione Premium dell'app Leghe Fantacalcio® Serie A Enilive per tutta la durata dell'abbonamento a DAZN.

Non solo, con il ritorno del massimo campionato di Serie A, è in arrivo un nuovo programma dedicato al fantasy game calcistico più famoso del Paese: a partire dalla terza giornata di campionato, "Fantacalcio Night" inaugurerà ufficialmente il fine settimana di grande calcio su DAZN. La nuova trasmissione in diretta ogni venerdì dalle 19:00 sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà dedicata al mondo del Fantasy Football, e offrirà analisi dettagliate, consigli mirati e collegamenti in tempo reale con gli esperti di DAZN e di Fantacalcio®. Il nuovo show, con la prima parte trasmessa anche in modalità gratuita, vedrà alla conduzione Tommaso Turci ed Eleonora Incardona affiancati in studio dagli opinionisti di Fantacalcio® e DAZN, Dario Marcolin ed Emanuele Giaccherini, che si alterneranno ogni settimana, per guidare gli appassionati verso le scelte migliori per le proprie formazioni. Inoltre, per offrire ai fantallenatori un’esperienza sempre più integrata e interattiva, prossimamente su DAZN sarà possibile seguire in tempo reale anche gli aggiornamenti sui voti di Fantacalcio®.

“DAZN si sta affermando sempre di più come l'ecosistema digitale di riferimento per i tifosi, un luogo dove la diretta dei match si combina naturalmente con l'interazione. Siamo entusiasti di ampliare la partnership con Fantacalcio®, un passo che rafforza la nostra visione strategica di trasformare lo sport in un’esperienza sempre più coinvolgente e integrata, capace di arricchire il racconto sportivo con nuove dinamiche di intrattenimento che rendono il tifoso il vero protagonista dell’evento”, commenta Antonella Dominici, Chief Revenue Officer di DAZN Italia.

“Fantacalcio® e DAZN condividono un obiettivo molto semplice: rendere l’esperienza del tifoso sempre più ricca, partecipata e coinvolgente. Per milioni di italiani Fantacalcio® è parte integrante del modo di vivere la Serie A: si guarda una partita da appassionati, ma anche da Fantallenatori, seguendo sempre più match attenti a prestazioni, voti e risultati della propria squadra di Fantacalcio®. Questa partnership ci permette di avvicinare ancora di più lo spettacolo in campo e l’emozione del gioco, integrando contenuti, tecnologia e offerta in un’unica esperienza. L’intrattenimento di Fantacalcio Night, l’accesso a Leghe Fantacalcio Premium attraverso DAZN e la futura integrazione dei nostri contenuti sulla piattaforma rappresentano tre passi concreti in questa direzione e l’inizio di un percorso che vogliamo continuare a sviluppare insieme”, commenta Nino Ragosta, Amministratore delegato di Fantacalcio