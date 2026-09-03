Il sogno europeo continua nella casa dello sport: su Sky torna lo spettacolo delle coppe

I sogni europei stanno per riaccendere le notti nella Casa dello Sport: al via il grande spettacolo delle Coppe, che continueranno a giocare su Sky fino al 2031. La stagione riparte l’8 settembre: il calcio più bello d’Europa sarà su Sky e in streaming su NOW, con 53 giornate di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, raccontate dalla super squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, con nuovi studi e nuovi format che esalteranno lo show delle competizioni più attese. Saranno 7 le italiane in campo, che sfideranno le migliori squadre d’Europa in più di 500 partite live. Una stagione tutta da vivere dopo i numeri record dello scorso anno, che hanno visto circa 40 milioni di spettatori scegliere il racconto di Sky Sport per assistere alla magia del calcio europeo.

Si parte forte con la massima competizione europea, che per il primo turno della league phase si giocherà su tre giorni, dall’8 al 10 settembre. In tutto, 185 delle 203 partite in diretta esclusiva*, con Inter, Napoli, Roma e Como in campo contro i migliori Club del continente in un torneo che si concluderà il 5 giugno 2027 all'Estadio Metropolitano di Madrid. Grande attesa anche per UEFA Europa League e UEFA Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky, anche grazie a Diretta Gol. Il 16 e il 17 settembre la prima due giorni dell’Europa League, con Milan e Juventus che inizieranno il cammino verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. La UEFA Conference League, con l'Atalanta unica italiana della competizione, partirà invece giovedì 15 ottobre, con la finale prevista per il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

TRE COPPE PER UN UNICO RACCONTO

Gli studi saranno il cuore pulsante della narrazione di Sky Sport, con una copertura editoriale capillare e rinnovata, capace di intrecciare il percorso delle squadre italiane con le storie dei grandi protagonisti del calcio internazionale. Le tre competizioni UEFA saranno raccontate come un unico grande evento distribuito nell'arco della settimana europea. Una nuova impostazione editoriale che accompagnerà tifosi e appassionati in un viaggio attraverso tutte le notti di Coppa, in un unico matchday dal martedì al giovedì, superando i confini delle singole competizioni per dare vita a un racconto continuo che metterà al centro risultati, protagonisti, emozioni e temi destinati a emergere giorno dopo giorno.

A guidare questo percorso sarà Federica Masolin, alla conduzione di Sky Calcio Show, storico brand di Sky che ritorna per accompagnare il racconto delle Coppe Europee dal primo all’ultimo gol, dai primi collegamenti del prepartita fino alle analisi della tarda serata. Un racconto che unirà studi, contributi dai campi, approfondimenti tattici – con il supporto tecnologico dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skills - e il confronto con i talent di Sky Sport, con la possibilità, in occasione delle sfide più prestigiose della stagione, di trasferire la squadra direttamente a bordo campo per vivere ancora più da vicino l'atmosfera dell'evento. A impreziosire il racconto i grandi volti di Sky Sport, che portano in studio competenza ed esperienza, oltre a decine di trofei. Una squadra composta da chi le notti europee le ha vissute da protagonista: Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban, Alessandro Florenzi, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Walter Zenga, Massimo Gobbi, Faouzi Ghoulam, Michele Padovano, Giancarlo Marocchi, Nando Orsi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Gianluca Zambrotta. Non mancherà anche quest’anno la presenza della prima firma delle coppe europee di Sky, Paolo Condò (giurato italiano per il Pallone d’Oro) e la competenza di grandi firme del giornalismo come Stefano De Grandis, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Angelo Carotenuto, ai quali si aggiunge anche il nuovo prestigioso arrivo di Massimo Caputi. In collegamento da tutti i campi principali, saranno al lavoro gli inviati della squadra di Sky Sport, capitanata da Gianluca Di Marzio. Sky Calcio Show sarà anche nei grandi stadi europei con alcuni appuntamenti speciali nel corso della stagione direttamente a bordo campo. Gli studi delle partite delle 18.45 del martedì e del mercoledì saranno affidati alla conduzione di Licia Virdis, altra novità della stagione di Sky Sport. A chiudere le grandi notti continentali sarà invece Mario Giunta con After Party - La notte dei campioni, il nuovo appuntamento dedicato anche a tutto ciò che va oltre il risultato, in particolare le grandi giocate e le grandi storie delle coppe europee, non solo alle squadre italiane. Un'occasione per rileggere le partite attraverso i grandi temi offerti dalle stesse, ma anche le piccole storie, i protagonisti più attesi e i talenti emergenti, le immagini da ricordare (e magari meno viste in precedenza) e gli aspetti più esclusivi della serata. Tra gli ospiti della tre giorni, anche Lisa Offside, volto digital di Sky Sport, che porterà all’interno del programma tutte le curiosità da insider a bordocampo e non solo, insieme con un energico team di giornalisti di Sky Sport tra i quali Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi, Luca Mastrorilli, Niccolò Omini, telecronisti come Stefano Borghi e Federico Zancan e la presenza fissa ogni giovedì di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Chiude la giornata l’appuntamento all’1 con Goleador Europa, per riviere tutti i gol della giornata. Il racconto di Sky Sport prosegue ben oltre il fischio finale. Per tutta la settimana, Sky Sport 24 seguirà il cammino delle squadre italiane e dei principali club internazionali con notizie, collegamenti live, conferenze stampa, interviste e approfondimenti dai campi, offrendo agli appassionati un flusso costante di aggiornamenti e contenuti esclusivi. Un presidio editoriale che trova un punto di riferimento quotidiano in Euro Show, l'appuntamento delle 14 condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini, dedicato alle storie, ai protagonisti e ai temi che animano il calcio europeo.

TUTTO IL GRANDE CALCIO DI SKY SPORT

Dalle grandi notti europee ai principali campionati internazionali, su Sky sono iniziati 11 mesi di grande calcio, con una delle offerte calcistiche più ricche di sempre: oltre 2.000 partite live, più di 4.000 ore di diretta e quasi 600 ore di approfondimento, per raccontare ogni giorno campioni, sfide e storie di calcio. Ripartita la Serie A Enilive (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva e i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big) e la Serie C Sky Wifi, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Sfide europee anche con i campionati internazionali, con e le avvincenti sfide in esclusiva di Premier League inglese (fino al 2028) e, in Germania, Bundesliga e Zweite Bundesliga (fino al 2029). Nella Casa dello Sport anche i campionati femminili, con la Serie A Women's Cup alla sua seconda edizione che si concluderà il weekend del 19-20 settembre con la finale. Inoltre, una partita a turno di Women's Super League inglese e, da gennaio, la Coppa Italia Women (a partire dai quarti di finale) e la Supercoppa Women.

Non solo calcio giocato, perché per tutta la stagione tornano le grandi produzioni originali, marchio di fabbrica di Sky Sport: da Giorgio Porrà e il suo “L’Uomo della Domenica” fino a “Federico Buffa Talks”, con Federico Buffa e Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, passando per Paolo Di Canio e “Di Canio Premier Special”, con Paolo Di Canio e una nuova stagione di “90/10”, con Stefano Borghi. Spazio anche ai biopic sulle carriere dei grandi protagonisti della storia del calcio, con “Aldair. Cuore giallorosso”, il docufilm di Sky Documentaries, in collaborazione con Sky Sport, dedicato allo storico difensore brasiliano e icona della Roma e “Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta”, il primo docufilm interamente dedicato a una figura centrale della Juventus e dello sport italiano. Un racconto corale, realizzato con la partecipazione eccezionale della famiglia Boniperti e con le voci dei campioni che lo hanno conosciuto o che hanno vinto nelle sue squadre.

*Tutti i match della stagione saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.