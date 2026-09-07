Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la F1 su Sky dal 2022

Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky: il Gran Premio d’Italia – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 39% di share e 7 milioni 251 mila spettatori unici. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza di Kimi Antonelli è stato visto su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi in total audience con il 15,7% di share e 2 milioni 547 mila spettatori unici. Su TV8, il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi in total audience con il 23,2% di share. Ottimi anche i dati dello studio post gara che, su Sky, ha totalizza 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi in total audience e l’11,3% di share.