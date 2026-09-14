Rombano i motori degli ascolti: F1 da record con Super Kimi, vola anche la MotoGP con Misano
In una domenica in gran parte dedicata ai motori, vista la contemporaneità tra F1 e MotoGP, rombano gli ascolti per il Gp di Spagna e quello di Misano, che hanno visto grandi protagonisti i campioni più attesi, Kimi Antonelli a Madrid e Marc Marquez a San Marino.
L'ottava vittoria di Kimi è da record
Pazzesco il dato sulla Formula 1: la corsa sul nuovissimo asfalto del Madring, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ha ottenuto l’ascolto più alto dal 2022, con 1 milione 915 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 18,2% di share e 2 milioni 420 mila contatti unici. Vola anche lo studio post gara, con oltre 684 mila spettatori medi complessivi in total audience. Benissimo anche la differita su TV8, con 1 milione 398 mila spettatori medi complessivi in total audience e il 13% di share.
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