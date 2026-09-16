Dalle notti di Coppa a Uefa Euro 2028: Sky raddoppia con le nazionali

Sky è sempre più la Casa delle competizioni UEFA per Club e per Nazionali: non solo lo spettacolo delle grandi sfide europee nelle notti di Coppe, Sky Sport raddoppia con i diritti di trasmissione di UEFA EURO 2028, European Qualifiers e UEFA Nations League 2026-2027. Su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile vivere le emozioni di tutti i 51 match degli Europei, di cui 24 in esclusiva, che si disputeranno tra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028.

Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo che arricchisce ulteriormente l’offerta europea della Casa dello Sport e conferma Sky come premium partner di UEFA. Per chi, come Sky, è la casa dei grandi campioni del calcio europeo, Nations League, European Qualifiers e EURO 2028 sono un palcoscenico fondamentale per il racconto del talento e delle performance di questi supereroi. Ma questa acquisizione significa anche credere nella strada verso la riconquista del calcio italiano del suo posto continentale o globale; accompagnare il pubblico alla scoperta dei giocatori che, indossando la maglia azzurra, hanno il compito di ripristinare l’onore del calcio italiano per Nazionali. Un racconto che va in continuità con la decisione che Sky Sport sia il luogo in cui le maglie azzurre, di tutte le discipline, sono protagoniste. Un nuovo impegno verso i nostri abbonati, che potranno continuare a godere di un ecosistema editoriale unico, capace di unire sport, intrattenimento, informazione e produzioni originali.”

Con la firma di Sky Sport per un racconto editoriale di tutti gli eventi live, oltre all’approfondimento quotidiano garantito da studi, rubriche e speciali, con inviati su tutti i campi, grandi talent al commento e la squadra dei giornalisti schierata al completo. Nella Casa dello Sport sarà possibile seguire le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2026/2027, al via il prossimo 24 settembre, oltre a tutte le sfide, incluse quelle eventualmente disputate dalla Nazionale Italiana, della UEFA Nations League Finals in programma a giugno 2027. Su Sky anche i migliori incontri delle nazionali straniere nella fase a gironi e negli spareggi delle Qualificazioni a UEFA EURO 2028, insieme alle principali amichevoli internazionali di preparazione all’Europeo. A completare la copertura, gli highlights di tutti i match.

Massimo impegno di Sky Sport anche al seguito della nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini, che punta a tornare a Wembley, dove trionfò con gli Azzurri nel 2021 in una memorabile edizione, anch’essa raccontata da Sky, e dove si disputeranno 8 partite del torneo 2028, comprese le semifinali e la finale. Anche questa volta, il racconto accompagnerà gli Azzurri attraverso il modello di cronaca “always on” che contraddistingue Sky Sport: inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro, a Coverciano e nelle trasferte europee, copertura costante per tutta la giornata, pre e postpartita live con tutte le interviste, i commenti e le immagini delle gare della Nazionale in Nations League e delle Qualifiers, sempre con studi dedicati pre e post gara.

TUTTO IL CALCIO DI SKY

La stagione 2026/2027 continua nella Casa dello Sport con i tre grandi tornei UEFA per Club, su Sky fino al 2031. Dalla UEFA Champions League, con Sky che trasmette anche quest’anno 185 delle 203 partite in esclusiva, alla UEFA Europa League e alla UEFA Conference League, entrambe in esclusiva. E ancora, i campionati nazionali, con la Serie A Enilive (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva), la Serie C Sky Wifi (tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia dagli ottavi di finale), fino alle sfide in esclusiva di Premier League, Bundesliga e Zweite Bundesliga. In campo anche i tornei femminili, con la fase decisiva di Serie A Women's Cup, la Women's Super League inglese e, da gennaio, Coppa Italia Women (a partire dai quarti di finale) e la Supercoppa Women.