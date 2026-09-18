Il grande hockey italiano della ICE Hockey League torna su Dazn

La collaborazione tra DAZN e le società italiane della ICE Hockey League si rinnova e si allarga. Nella stagione 2026/27 HCB Alto Adige Alperia, HC Falkensteiner Pustertal e la nuova arrivata Milano Hockey Club saranno protagoniste sulla principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, con una selezione di incontri, disponibili anche in modalità gratuita. Il programma live su DAZN prevede complessivamente 24 partite di regular season, otto per ciascuna squadra. Al calendario potranno aggiungersi ulteriori partite dei playoff, qualora le formazioni italiane proseguano oltre la stagione regolare.

Si parte subito con il botto, con tre dirette nelle prime giornate di campionato: il 20 settembre, alle ore 16:00, verrà trasmessa la sfida tra Linz e Milano, il 23 settembre alle 18:30 quella tra Graz99ers e HCB, mentre la prima diretta del Val Pusteria è fissata per il 30 settembre, quando alle ore 18:30 anche i gialloneri saranno ospiti dei 99ers.

Avviato due stagioni fa, il progetto entra oggi in una nuova fase: l’ingresso di Milano porta a tre le rappresentanti italiane e amplia la copertura nazionale della competizione. Dopo l’attenzione generata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la partnership punta a trasformare questo slancio in un interesse sempre più stabile per l’hockey su ghiaccio in tutto il Paese.

Con il suo investimento nell’hockey, DAZN conferma così il proprio impegno nel valorizzare e far crescere questo sport, portandolo anche in questa stagione a un pubblico sempre più ampio di appassionati. Un impegno che si inserisce in una proposta sportiva sempre più ricca e diversificata, che riunisce sulla piattaforma alcuni dei più importanti eventi e diritti premium dello sport italiano e internazionale: dal grande calcio, con tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT e LaLiga EA SPORTS, al volley femminile e maschile italiano e internazionale, fino alla grande boxe, al meglio del Fighting internazionale, alla NFL e all’ampia offerta di Eurosport, con i grandi appuntamenti del tennis, del ciclismo, degli sport invernali e tanto altro ancora.

L’accesso su DAZN sarà anche in modalità GRATUITA!

I contenuti dedicati alla ICE Hockey League su DAZN non saranno riservati solo agli abbonati: tutte le 24 partite della regular season comprese nel progetto saranno visibili gratuitamente anche da chi non possiede un abbonamento a DAZN.