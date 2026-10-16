Il grande rugby di club europeo arriva su Dazn

Il grande rugby internazionale ha una nuova piattaforma di riferimento. DAZN ha acquisito i diritti per le stagioni 2026/27 e 2027/28 di TOP 14, il massimo campionato francese organizzato dalla Ligue Nationale de Rugby, e delle Coppe Investec Champions Cup & EPCR Challenge Cup, tra le competizioni più importanti d’Europa e del Sud Africa.

Michele Dalai, SVP Content di DAZN Italia sottolinea: “Siamo orgogliosi di portare il grande rugby internazionale di club su DAZN. Grazie agli accordi stretti, la nostra piattaforma di intrattenimento sportivo sarà fino al 2028 il punto di riferimento per chi ama questo sport e vorrà seguire, in tutta la sua profondità, il campionato francese caratterizzato da un alto tasso di competitività con una dozzina di azzurri protagonisti, le Coppe Investec Champions Cup ed EPCR Challenge Cup per intero e le sfide delle nostre squadre italiane raccontate nella nostra lingua. Grazie ai nostri approfondimenti, racconteremo anche tutto quello che succede intorno alla partita”.

Per il pubblico italiano, il primo appuntamento in app è già questo weekend con la prima giornata della fase a gironi della EPCR Challenge Cup, quando le franchigie italiane delle Zebre Parma e del Benetton Rugby torneranno a giocarsi il proprio posto alle Finali del 2027 a Lione nel mese di maggio. Si comincia sabato 17 ottobre alle 16:15 con il match Zebre Parma - Ulster Rugby, che vedrà i ducali impegnati in casa contro la franchigia irlandese, per poi proseguire domenica 18 ottobre alle 18:30 con Castres Olympique - Benetton Rugby, sfida che vedrà i trevigiani ritrovare dall’altra parte del campo il tallonatore italo-francese Loris Zarantonello. Nel corso della stagione tutte le sfide delle franchigie italiane verranno commentate in italiano.

Nello stesso weekend parte anche la Investec Champions Cup, la massima competizione europea e sudafricana per club di rugby che verrà trasmessa per intero su DAZN. Al via 24 elite club, suddivisi in quattro gironi da sei, con i campioni in carica dell’ Union Bordeaux Bègles pronti a inaugurare il torneo in trasferta contro il Gloucester Rugby, venerdì 16 ottobre alle 20:00. La corsa al titolo culminerà con la Finale in programma al OL Stadium il 22 maggio 2027. Grande attenzione anche agli azzurri impegnati con i club francesi e inglesi, desiderosi di ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella competizione. Tutte le partite dell’Investec Champions Cup saranno disponibili (con un un match per round disponibile in chiaro) con il commento originale delle voci che da sempre raccontano il grande rugby internazionale. A partire dal Round 2 (12-13 dicembre), sarà inoltre disponibile una partita per ogni match day con commento in italiano.

Il tricolore però sarà protagonista anche nel TOP 14, il massimo campionato francese di rugby, che si conferma destinazione importante per il rugby italiano: i riflettori sono puntati sulla sfida tra lo Stade Toulousain, campione di Francia per la quarta volta consecutiva, impegnato sabato 24 ottobre alle 16:35 contro il Perpignan. Nel corso della stagione l’italiano Tommaso Menoncello passato al Tolosa con un contratto firmato fino al 2029, ritroverà in campo Ange Capuozzo: due punti fermi della Nazionale Italiana di Rugby impegnati nella stessa squadra, con l’obiettivo di vincere il titolo.

A Perpignan la presenza italiana è ancora più numerosa: al pilone Marco Riccioni e all’apertura Paolo Garbisi si aggiunge infatti Pietro Ceccarelli. Tutti gli altri campioni italiani saranno sparsi per le diverse città di Francia, ognuno con la propria storia: Nacho Brex e Giammarco Lucchesi all’RC Toulon, Monty Ioane al LOU Rugby, Martin Page-Relo all’Union Bordeaux-Bègles, che vuole riprendersi la Nazionale in vista del Mondiale dopo un anno di infortuni, Federico Mori a Bayonne dove gli avanti sono allenati da Andrea Moretti, ex tallonatore azzurro, Loris Zarantonello a Castres, Giacomo Nicotera allo Stade Français e infine Edoardo Iachizzi, nella rosa della neopromossa Vannes. DAZN proporrà due partite per giornata con commento in italiano, a partire dal prossimo weekend (24 ottobre), in occasione della settima giornata.

L'offerta editorial di DAZN si completerà con una produzione di contenuti originali per i canali social e YouTube di DAZN per seguire il grande rugby vive oltre gli ottanta minuti di gioco, tra questi un racconto dall'interno del rugby francese con la voce degli azzurri che lo vivono ogni settimana, e i segreti della mischia e della touche spiegati da Andrea Moretti.