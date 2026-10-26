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Miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022

La gara che avvicina il pilota italiano al titolo mondiale ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi 
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2 min

Pubblicato il 26.10.2026, 14:13 (Aggiornato il 26.10.2026, 15:16)

Miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022 grazie alla nona vittoria stagionale di Kimi Antonelli nel Gran Premio degli Stati Uniti. La gara che avvicina il pilota italiano al titolo mondiale – in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,8% di share* e 2 milioni 838 mila spettatori unici**. Lo studio post gara, con la festa del podio e le analisi, ha registrato 688 mila spettatori medi complessivi in total audience*. 
Ottimi ascolti anche per la differita delle 22.30 su TV8, con 1 milione 251 mila spettatori medi complessivi in total audience*, il 10,1% di share* e 2 milioni 985 mila spettatori unici**. 

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen
 

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