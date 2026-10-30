Dazn con Hbo Max: tutto lo sport e l’intrattenimento in un’unica offerta

Dopo il debutto dell’intrattenimento su DAZN con l’arrivo in app dei canali Skydance (Nove, Real Time, DMAX e Discovery), la partnership tra le due realtà si rafforza ulteriormente: nasce infatti la prima offerta integrata pensata per unire lo sport di DAZN e l'intrattenimento di HBO Max. Nei prossimi giorni, tutti i clienti diretti DAZN con un abbonamento Family, già attivo o di nuova sottoscrizione, potranno attivare il piano Base con pubblicità di HBO Max senza costi aggiuntivi, accedendo direttamente alla pagina HBO dedicata, e seguire, durante il periodo di attivazione del loro abbonamento, serie imperdibili, film iconici e produzioni originali italiane tramite app HBO Max o su hbomax.com.

“Oggi presentiamo una novità assoluta per DAZN, la possibilità di combinare la fruizione in streaming dei contenuti sportivi con quella di serie e film imperdibili. Per lanciare il nostro primo bundle sport e intrattenimento, non potevamo che scegliere un partner d'eccezione come Skydance. Insieme uniamo le emozioni dello sport trasmesso da DAZN ai capolavori di HBO Max, offrendo a chi ha già scelto il nostro abbonamento Family e a chi lo sceglierà in futuro, un’esperienza ancora più ricca e di maggior valore, senza alcun costo aggiuntivo” commenta Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente HBO Max, ampliandone la capacità di raggiungere nuove audience e rafforzando la rilevanza della nostra offerta. È un ulteriore passo nel percorso di crescita della piattaforma in Italia e riflette la nostra ambizione di costruire una presenza sempre più strategica e capillare sul mercato, rendendo HBO Max accessibile a un pubblico sempre più ampio e consolidandone il ruolo nel panorama dell’intrattenimento italiano”, commenta Alessandro Araimo, Managing Director Southern Europe Skydance.

Grazie alla nuova formula che affianca lo sport all’intrattenimento, i clienti DAZN Family avranno accesso a:

tutto lo sport di DAZN

il meglio del calcio italiano (380 partite di Serie A Enilive disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT e tutto il calcio femminile con tutta la Serie A Women Athora);

il grande calcio internazionale (LALIGA EA SPORTS, Liga Portugal, la Emirates FA Cup, la Copa del Rey e la library di contenuti FIFA+);

il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana femminile, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L'offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League, del Mondiale per Club e della Volleyball Nations League, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup e i prossimi Mondiali 2027.

i canali Eurosport per seguire il Grand Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros, esclusive Eurosport); il ciclismo con Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, le Grandi Classiche tra cui le Monumento Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia; le principali discipline degli sport invernali; gli appuntamenti dell’UFC e non solo;

il multisport con l’NFL;

piano Base con pubblicità di HBO Max per vivere le emozioni delle prestigiose produzioni originali di HBO come House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms, Lanterns, The White Lotus, The Last of Us, ma anche le serie cult come, I Soprano e Sex and the City. Tra i film Harry Potter, Mortal Kombat II, Superman, l'animazione di Cartoon Network e le serie italiane Portobello su Enzo Tortora, Peccato con Emanuela Fanelli e Melania Rea, recentemente presentata alla Festa del Cinema di Roma . A Natale, inoltre, arriverà su HBO Max la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.