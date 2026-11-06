ATP Finals, il programma tv sulle reti Mediaset

Il grande tennis mondiale arriva sulle reti Mediaset. Da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026, Torino ospita le Nitto ATP Finals, il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti del circuito internazionale. Mediaset seguirà e racconterà l’evento con una copertura multipiattaforma tra dirette, approfondimenti, interviste e contenuti esclusivi, accompagnando il pubblico dalle giornate di avvicinamento fino alla finale. A commentare gli incontri saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.

‘ROAD TO NITTO ATP FINALS’: DAL 9 NOVEMBRE IL CONTO ALLA ROVESCIA

Lunedì 9 novembre, su Italia 1, subito dopo SportMediaset delle ore 13.00, debutta "Road to Nitto ATP Finals", una striscia quotidiana dedicata ai protagonisti del torneo, tra curiosità, quiz, aneddoti e momenti che hanno segnato la storia della competizione. Sabato 14 novembre, su Italia 1, dopo SportMediaset delle ore 13.00, lo "Speciale Nitto ATP Finals", con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese.

“NITTO ATP LIVE”: LA SQUADRA MEDIASET A TORINO

Durante il torneo, Chiara Icardi condurrà "Nitto ATP Finals Live", lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, il tennista Lorenzo Sonego, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis. A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

Mediaset porterà le Nitto ATP Finals anche attraverso gli schermi DOOH (Digital Out of Home), con gli oltre 300 spazi distribuiti a Milano tra le diverse zone iconiche e ad alta frequentazione della città, come Porta Nuova, City Life, M5 ed M4. Durante l’evento, i contenuti editoriali pensati ad hoc per questa fruizione potranno contare su un totale di oltre 580mila passaggi complessivi. Un palinsesto di informazione che ogni 15 minuti comunicherà tutti gli aggiornamenti sui risultati di ogni match in tempo reale, il calendario delle partite in programma e gli avanzamenti di girone degli 8 giocatori delle Nitto ATP Finals.

