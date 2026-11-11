Dal volley alla boxe: il programma multisport di Dazn
La programmazione multisport di DAZN continua ad accompagnare gli appassionati sportivi con alcuni dei migliori eventi nazionali e internazionali. Nelle settimane che precedono il ritorno dei grandi appuntamenti calcistici, riflettori puntati su alcune delle competizioni più interessanti, dal volley italiano femminile, alla grande boxe, passando per l’NFL, il basket internazionale, la Coppa del Mondo di sci alpino e il Grand Slam of Curling.
GRANDE VOLLEY ITALIANO: LVF A1 FINECO
Il grande volley italiano accende il palinsesto con la LVF A1 Fineco, protagonista di settimane ricche di sfide interessanti, a partire dal confronto al vertice. In testa alla classifica, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, entrambe a quota 21 punti dopo sette giornate e ancora imbattute.
Le campionesse d'Italia in carica di Conegliano, che in questo avvio di stagione non hanno ancora concesso un set alle avversarie, sono attese da due trasferte di grande interesse: mercoledì 11 novembre (ore 20:30) a Novara per un big match da non perdere, mentre domenica 15 novembre (ore 20:00) saranno impegnate sul campo di Bergamo, una delle squadre più positive di questo inizio di campionato.
Doppio appuntamento anche per Milano, con entrambi i match visibili in esclusiva su DAZN: nell'infrasettimanale ospiterà Brescia (ore 20:30), ultima in classifica, in una sfida importante per difendere la vetta, per poi affrontare Cuneo in trasferta domenica 15 novembre (18:00).
Occhi puntati anche sulla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, quarta a quota 14 punti, a pari merito con Chieri, che il 14 novembre (ore 21:00) ospiterà Firenze. Spazio, infine, alle altre sfide in esclusiva su DAZN, che offrono ulteriori spunti di interesse per gli equilibri del campionato: UYBA-Vallefoglia (mercoledì 11 novembre, ore 20:30), Talmassons-Novara (domenica 15 novembre, ore 16:00), Scandicci-UYBA (domenica 15 novembre, ore 17:00).
NFL, BASKET, BOXE, COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO, GRAND SLAM DI CURLING E MOLTO ALTRO
Tra touchdown, canestri, Fight Night, curve tra i pali stretti e “spazzolate”, il palinsesto multisport di DAZN continua a offrire spettacolo in ogni disciplina, con alcuni degli eventi internazionali più attesi.
Domenica 15 sarà da cerchiare in rosso per gli amanti della NFL, con le sfide della week 10, disponibili tramite il Game Pass e incluse su DAZN, che vedono due rivalità particolarmente sentite come Vikings contro Packers dalle 19:00 e, nello stesso giorno alle 22:25, 49ers contro Cowboys.
Anche il basket internazionale trova spazio nel palinsesto di DAZN, in attesa del ritorno delle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2027 con l'Italia protagonista con Turchia e Serbia il 26 e il 29 novembre: dalla NCAA, con i talenti del college americano, maschili e femminili, fino alla Liga ACB spagnola con grandi squadre come Barcellona e Real Madrid. Tra gli appuntamenti di cartello del
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