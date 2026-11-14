Atp Finals, Zverev-Jodar e Medvedev-Cobolli in diretta tv su Mediaset
Il grande tennis mondiale arriva sulle reti Mediaset. Da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026, Torino ospita le Nitto ATP Finals, il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti del circuito internazionale. Il primo match vedrà sfidarsi Alexander Zverev – Rafael Jodar dalle ore 14.00 su Canale 5. Lunedì 16 novembre sarà la volta di Daniil Medvedev che affronterà Flavio Cobolli, in diretta dalle ore 20.30 su Italia 1.
Durante tutta la settimana, Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro la migliore partita della giornata. Lunedì 16 novembre sarà la volta di Daniil Medvedev che affronterà Flavio Cobolli, in diretta dalle ore 20.30 su Italia 1. A commentare tutti gli incontri saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.
Questi i due gironi che quest'anno sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl.
Girone John McEnroe: Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Rafael Jodar.
Girone Ivan Lendl: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.
Sabato 14 novembre, su Italia 1, dopo SportMediaset delle ore 13.00, lo "Speciale Nitto ATP Finals", con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese. E alle ore 15.45, sempre su Italia 1 il “Grand Opening Show”: Max Giusti presenta il concerto di Achille Lauro.
Durante il torneo, Chiara Icardi condurrà "Nitto ATP Finals Live", lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, i tennisti Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis. A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.
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