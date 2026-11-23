La storia di uno dei più grandi protagonisti della Juventus e del calcio italiano rivive su Sky e in streaming su NOW con la nuova produzione originale “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta”, la prima opera documentaria autorizzata e realizzata con la famiglia e dedicata alla sua storia. Un progetto editoriale a più dimensioni prodotto da Sky Sport, in collaborazione con Sky Documentaries, che ripercorrerà le tappe di una vita straordinaria in due momenti: dal 19 dicembre con un docu-film monografico, che racchiude parte dei successivi capitoli, e dal 15 gennaio con una docu-serie corale in 7 puntate. Un doppio appuntamento disponibile anche on demand e arricchito da altri contenuti esclusivi su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Nel racconto televisivo, concepito per capitoli, ciascuna testimonianza è protagonista di una precisa parte della vita di Giampiero Boniperti. Si parte dai ricordi di chi lo ha amato di più: i figli Gianpaolo, Federica e Alessandro, che restituiscono il ritratto più intimo ed emozionante di Boniperti, quello di un padre, al di là del campione e dell'uomo pubblico, anche attraverso documenti privati mai visti prima.

Alla memoria familiare si sommano anche i ricordi di chi, Giampiero Boniperti, l’ha avuto come presidente, in una carriera dirigenziale nella quale ha portato la Juventus alla conquista di nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. I campioni del mondo Marco Tardelli e Antonio Cabrini raccontano il suo carattere e i suoi valori, diventati parte integrante dell'identità bianconera. Michel Platini, fuoriclasse tre volte Pallone d'Oro con la Juventus bonipertiana, ne ricostruisce lo stile e il carisma, svelando il lavoro e la visione che hanno accompagnato la costruzione di una squadra leggendaria, in una emozionante testimonianza raccolta nell’ufficio di Boniperti.

Il progetto ricostruisce il percorso umano e professionale della leggenda bianconera grazie a un prezioso archivio filmico giornalistico e di famiglia, che si intreccia con i ricordi di chi ha conosciuto e condiviso con lui un pezzo di strada e ripercorre le trasformazioni del calcio italiano con le testimonianze di chi ha raccontato Boniperti sui giornali. I giornalisti Roberto Beccantini, Tony Damascelli e Marco Bernardini delineano l'ascesa dal ragazzo di Barengo al campione dei record, raccontando la nascita di uno dei grandi protagonisti del calcio italiano.

Giovanni Minoli, storico giornalista e conduttore televisivo, autore delle due più celebri interviste a Giovanni Agnelli, affronta uno dei capitoli cruciali: il rapporto con l'Avvocato, le dinamiche del comando e il peso delle decisioni, anche nei momenti più bui.

Il legame con gli Agnelli è centrale nel racconto, sia per la carriera da calciatore (con Umberto Agnelli presidente) sia da dirigente, sempre nel nome della Juventus. Un filo invisibile che tiene unita la storia, che continua ancora oggi, come ricorda John Elkann, in una significativa intervista – realizzata al J-Museum - che trasmette il senso di come la memoria e i valori siano stati tramandati con continuità nella sua famiglia.

Un racconto che attraversa la storia dell’Italia, dalla ricostruzione del dopoguerra alla nascita del calcio moderno, seguendo storie, protagonisti ed eventi che hanno segnato intere generazioni. A soli diciannove anni, nel 1947/48, Boniperti è capocannoniere della Serie A con 27 reti davanti a Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino, una figura ricordata, celebrata e onorata dal rivale juventino dopo la tragedia di Superga e per sempre. Sarà solo l’inizio di una carriera che da calciatore lo porterà a conquistare cinque scudetti e due Coppe Italia, contribuendo prima alla rinascita bianconera del dopoguerra e poi ai successi del leggendario Trio Magico con John Charles e Omar Sívori.

In un viaggio lungo oltre sessant’anni di memoria e passioni condivise, arricchito dal prezioso archivio fotografico di Salvatore Giglio, tutte le voci e i volti di chi quella carriera l’ha narrata attraverso schizzi, foto, radio e tv, si susseguono e da Carlo, detto “Carlin”, Bergoglio, a Nicolò Carosio, fino a Fabio Caressa, disegnano un cerchio che dal giugno del 1946 si completa nel settembre del 2011, la sera dell’inaugurazione della “Casa della Juventus”.

E poi, Alessandro Del Piero, l'erede. L’ultimo capitolo della storia di Boniperti in bianconero, il lascito più poetico, l’atto d’amore finale: portare in maglia bianconera l’uomo che batterà tutti i suoi record. Ad Alex è affidato il racconto del passaggio di testimone tra due generazioni, unite dalla stessa maglia e da un destino comune: diventare simboli della Juventus. Un'eredità che non parla solo di record e traguardi ma soprattutto di valori, identità e appartenenza.