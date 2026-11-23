Parte oggi la campagna di DAZN dedicata al Black Friday con promozioni esclusive dedicate agli appassionati sportivi che non sono ancora abbonati alla piattaforma: su tutti i piani annuali con pagamento in 12 rate, risparmi fino al 50%. Le offerte di DAZN dedicate al Black Friday sono attivabili dalla welcome page di DAZN, all’indirizzo https://www.dazn.com/it-IT/welcome, da tutti i clienti che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Non solo, il Black Friday di DAZN arriva anche nei negozi Unieuro: dal 26 novembre al 31 dicembre, infatti, sarà possibile acquistare esclusivamente presso tutti gli store, consultabili al sito www.unieuro.it/online/negozi, la card DAZN MyClubPass al prezzo speciale di 69,90€ per 7 mesi. Un’occasione per seguire le partite di Serie A Enilive della propria squadra del cuore, dal finale del girone d’andata fino alla seconda parte della stagione e oltre.

DAZN per il Black Friday: le offerte

DAZN Family annuale con pagamento in 12 rate al prezzo di 39,99€/mese per uno sconto di oltre il 35%. È il piano DAZN che dà accesso all’intero catalogo sportivo di DAZN, con la possibilità di guardare i contenuti simultaneamente su due dispositivi collegati a reti internet differenti. L’abbonamento include inoltre, senza costi aggiuntivi, l’accesso al piano Base con pubblicità di HBO Max, per un’esperienza di intrattenimento che combina tutto il calcio e lo sport di DAZN con film e serie TV di HBO Max. Tra i titoli in arrivo, anche la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, attesa per Natale. L’offerta sportiva comprende il meglio del calcio italiano e internazionale: tutta la Serie A Enilive con 380 partite disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio femminile con tutta la Serie A Women Athora, oltre alle competizioni internazionali con tutte le partite de LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal per ogni turno di campionato, l’Emirates FA Cup e la Copa del Rey, oltre alla library di contenuti FIFA+. Il tutto si completa con un ricco palinsesto multisport che spazia dal volley femminile e maschile, nazionale e internazionale, con tutte le partite della LVF A1 Fineco, la Coppa Italia Frecciarossa e la Supercoppa Italiana femminile, il meglio della SuperLega Credem Banca e le principali competizioni europee per club, con tutte le partite della CEV Champions League, del Mondiale per Club e della Volleyball Nations League, oltre a una selezione delle migliori sfide di CEV Cup e Challenge Cup e ai prossimi Mondiali 2027; il grande rugby europeo con TOP 14, Investec Champions Cup ed EPCR Challenge Cup; una selezione di match di NFL per giornata; la grande boxe e il fighting internazionale, fino agli eventi dei canali Eurosport, con i grandi appuntamenti degli sport invernali, i tornei del Grande Slam di tennis (Australian Open e il Roland-Garros, entrambi in esclusiva Eurosport) e il ciclismo con Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, in esclusiva italiana, oltre alle Classiche (Monumento – Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia) e tanto altro ancora.

DAZN Full annuale con pagamento in 12 rate al prezzo di 19,99€/mese per uno sconto di oltre il 45%. È il piano pensato per chi vuole vivere tutto il grande sport di DAZN, con accesso all’intero catalogo della piattaforma, dal calcio al multisport, nazionale e internazionale, e la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, collegati alla stessa rete internet domestica. Un’offerta completa, per seguire le proprie passioni sportive e condividere le emozioni dei grandi eventi soprattutto in famiglia.

Myclub Pass annuale con pagamento in 12 rate al prezzo di 14,99€/mese per uno sconto del 50%. È il Pass che consente di seguire tutte le 38 partite di Serie A Enilive disputate dalla propria squadra del cuore nel corso della stagione. L’abbonamento include anche gli show pre e post-partita e tutti gli highlights, oltre ai relativi contenuti on demand.

DAZN Goal annuale con pagamento in 12 rate al prezzo di 9,99€/mese per uno sconto fino al 30%. È pensato per gli appassionati di calcio italiano e internazionale. Offre tutte le partite della Serie BKT, 3 match per giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, l’intera Serie A Women Athora e tutte le partite de LALIGA EA SPORTS. A completare l’offerta, il meglio della Liga Portugal, l’Emirates FA Cup e la Copa del Rey, oltre alla library di contenuti FIFA+

DAZN Sports annuale con pagamento in 12 rate al prezzo a 7,99€/mese per uno sconto di oltre il 30%. È il pacchetto dedicato agli eventi extra calcistici, perfetto per gli appassionati di multisport, con un’offerta che spazia dal volley italiano e internazionale al grande rugby europeo, dalla NFL alla boxe e al fighting internazionale. Completano il palinsesto i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con i grandi appuntamenti degli sport invernali e del tennis, tra cui gli Australian Open e il Roland-Garros, e del ciclismo, con le principali corse del calendario nazionale e internazionale. L’iniziativa si inserisce nel tradizionale appuntamento del Black Friday, che quest’anno proseguirà anche in occasione del Cyber Monday, accompagnando i consumatori fino a Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, nel pieno della stagione degli acquisti natalizi per avvicinare ulteriormente il pubblico all’ecosistema sportivo di DAZN e vivere il grande sport italiano e internazionale sotto le feste e oltre. A sostegno della promozione dedicata al Black Friday è previsto un piano di comunicazione nazionale integrato, con TV e radio protagonisti, attraverso formati ad alta visibilità e frequenza. La pianificazione sarà affiancata da un’estesa presenza digitale, con attività sui social media, search e affiliazione, oltre a iniziative editoriali sulle principali testate sportive online. Un presidio integrato, pensato per amplificare la visibilità della campagna e raggiungere un pubblico ampio e trasversale.