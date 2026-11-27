Grazie a un nuovo accordo globale, DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, porta il Rugby League australiano e neozelandese alla sua community di tifosi in 200 mercati in tutto il mondo, inclusa l’Italia. È disponibile su DAZN WatchNRL, il servizio di streaming internazionale di Foxtel Group che permette ai tifosi di seguire il National Rugby League (NRL) e il NRL Women’s Premiership (NRLW), le principali competizioni di Rugby League maschile e femminile australiane e neozelandesi. Caratterizzato da un gioco ad alta intensità, fisicità e ritmo serrato, il Rugby League si distingue per una dinamica di gioco che mette continuamente alla prova atleti e squadre, con una combinazione di forza fisica, velocità e capacità tattica che rende ogni partita particolarmente spettacolare.

Gestito in precedenza da Foxtel Group, titolare dei diritti in Australia delle competizioni, WatchNRL fa il suo debutto sull’app di DAZN, a seguito dell'acquisizione avvenuta nell'aprile 2025. Il servizio appena integrato in app si aggiunge al portafoglio globale di DAZN, che comprende le più importanti competizioni e contenuti sportivi internazionali come FIFA+, NFL Game Pass, NHL.TV, Courtside 1891 (FIBA) e Rally TV.

Grazie alla tecnologia di streaming globale di DAZN e alla copertura e produzione australiana di livello mondiale di FOX SPORTS, le partite di NRL e NRLW saranno ora disponibili per i tifosi internazionali in Full HD e su un numero ancora maggiore di dispositivi, con possibilità di scaricare i match e guardarli anche in mobilità.

WatchNRL offre agli tifosi internazionali l’accesso a tutte le partite della 2027 NRL Telstra Premiership, compresi i playoff e gli incontri di pre-season, oltre alla storica serie Ampol State of Origin, che mette a confronto Queensland e New South Wales in una delle rivalità più sentite dello sport australiano, il NRL Telstra Women’s Premiership, e una selezione di incontri storici e ai programmi di informazione e intrattenimento di FOX League. La stagione 2027 della Premiership prenderà il via all'Allegiant Stadium di Las Vegas sabato 27 febbraio (ora locale), con la sfida tra Melbourne Storm e Wests Tigers e quella tra Parramatta Eels e Gold Coast Titans.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha dichiarato: “La NRL è una competizione straordinaria e WatchNRL rappresenta un'importante aggiunta all'offerta globale di DAZN, in continua espansione. Grazie all’integrazione in app del servizio, i tifosi di tutto il mondo potranno vivere ancora più da vicino l'atletismo, l'intensità e le storie che rendono unico questo sport”.

Peter V’landys AM, Presidente Esecutivo della Australian Rugby League Commission, ha dichiarato: “Il Rugby League è uno sport fatto per il palcoscenico internazionale. Il ritmo, la fisicità del gioco, insieme alla passione dei nostri tifosi, conquistano il pubblico ovunque venga seguito. Il lancio di WatchNRL su DAZN ci offre una nuova straordinaria piattaforma per far conoscere questo sport agli appassionati di tutto il mondo. Vogliamo far crescere il Rugby League, raggiungere nuovi pubblici e fare in modo che questo sport sia accessibile a un numero di tifosi mai raggiunto prima. Affiancare WatchNRL ad alcune delle più importanti competizioni sportive al mondo ci mette nelle condizioni ideali per raggiungere questo obiettivo”.

Come accedere a WatchNRL su DAZN

In seguito al passaggio del servizio su DAZN, gli attuali abbonati a WatchNRL manterranno lo stesso prezzo e hanno già ricevuto un'e-mail con le istruzioni per configurare il proprio account