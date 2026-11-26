INVIATA A PARIGI - Ci sono storie che il calcio non riesce a chiudere. Restano sospese, aspettano il momento giusto per tornare a vivere. Magari tredici anni, una carriera straordinaria, due Champions League vinte, una quantità infinita di trofei che fanno bella mostra nella sala hobby di casa, e una fascia da capitano al braccio. Ma poi basta un coro, una sera speciale, per scoprire che certe emozioni sono rimaste esattamente dove erano state lasciate. Al Parco dei Principi, dopo Psg-Roma , è successo proprio questo. Protagonisti i romanisti e Marquinhos, che non ha giocato la partita ma ne è diventato uno dei protagonisti più emozionanti. Al termine dell'incontro, il difensore brasiliano si è avvicinato al settore ospiti. Dalla curva giallorossa è partito un coro che non aveva bisogno di spiegazioni: " Marquinhos uno di noi" . Un omaggio spontaneo, potentissimo, reso ancora più romantico dalla pioggia, rivolto a un ragazzo che a Roma ha trascorso appena una stagione, ma che evidentemente ha lasciato qualcosa di molto più grande del tempo trascorso in giallorosso. E non solo perché parla ancora benissimo l'italiano.

La reazione di Marquinhos all'omaggio dei romanisti

La sua reazione è stata quella di chi si sente ancora parte di una famiglia: si è emozionato, ha mandato baci ai tifosi e si è battuto ripetutamente la mano sul cuore. Un grazie senza bisogno di parole, un gesto per restituire quell'affetto che, a distanza di tanti anni, non si è mai esaurito. Per capire davvero il significato di quei secondi bisogna tornare indietro, al 25 ottobre 2013. Marquinhos aveva diciannove anni, aveva appena lasciato la Roma per trasferirsi al Paris Saint-Germain e stava cominciando una nuova avventura. In una zona mista, in Belgio, nello stadio dell'Anderlecht, dopo una partita di Champions, disse: "A Roma sono stato una favola, è stata un'esperienza che non dimenticherò mai". Dieci mesi vissuti intensamente, un'esperienza che lo aveva fatto crescere, anche grazie a persone e amici che sarebbero rimaste per sempre nella sua vita. E poi quella frase, quasi una profezia, che oggi assume un significato speciale: "Prima o poi voglio incontrare la Roma in Champions. Ho lasciato lì un pezzo del mio cuore". Era il desiderio di un ragazzo appena arrivato a Parigi, che non aveva dimenticato la squadra con cui aveva conosciuto il calcio europeo. Non poteva sapere che tredici anni dopo sarebbe tornato a incrociare la Roma proprio in Champions League, dall'altra parte della barricata, con la fascia di capitano del Psg al braccio e lo status di leggenda del club francese. Ma quel desiderio, in qualche modo, è diventato realtà.

Marquinhos e la Roma, tredici anni dopo

Nel frattempo è cambiato tutto. Marquinhos non è più il diciannovenne con l'apparecchio ai denti che a Trigoria aveva conquistato tutti con personalità e talento. È diventato uno dei simboli del Paris Saint-Germain, un capitano, un campione. Ha costruito a Parigi una carriera straordinaria, è un padre di famiglia con quattro figli, ma non ha mai rinnegato quel primo capitolo europeo. E i romanisti, dal canto loro, non hanno dimenticato il ragazzo che aveva saputo conquistare tanto affetto in così poco tempo. La storia, in fondo, è tutta in quel coro. Non c'era bisogno che Marquinhos fosse in campo, non serviva una giocata, un intervento difensivo o un gol. I tifosi della Roma volevano semplicemente dirgli che quel pezzo di cuore lasciato nella Capitale c'era ancora. Perché certe maglie si tolgono, certe strade si separano, ma non tutti gli addii diventano distanze. E per una sera, a Parigi, Marquinhos è tornato a sentirsi ancora quel ragazzino arrivato dal Brasile che a Roma aveva trovato una seconda casa.