FIFA 2020: recensione

Fifa 20, questa Volta EA Sports si gioca tutto

Manca poco all'uscita di FIFA 20, e l'attesa per l'arrivo del simulatore di EA Sports cresce di ora in ora. Il sottotitolo dell'articolo nasconde un messaggio subliminale con la parola "Volta" che sembra voler anticipare qualcosa. Questa parola segna, infatti, il ritorno del tanto amato FIFA Street, il calcio di strada, che quest'anno prenderà il nome di Volta Football.

FIFA 20 e EA Sports quest'estate si sono visti soffiare da sotto il naso la licenza ufficiale della Juventus, che si è accasata da Konami e più precisamente in PES 2020. Ma la stagione estiva è stata resa ancora più calda dal rumor di un'inedita Serie A Esport, sotto l'egida della Lega Calcio. Sembra che questa nuova competizione videoludica veda confrontarsi, in due competizioni distinte, i due famosi simulatori calcistici, FIFA 20 e PES 2020. Come vedete il clima è abbastanza afoso. Le aspettative della community sono molto alte per cui EA Sports si è dovuta impegnare molto nello sviluppo di FIFA 20.

La prima grande novità riguarda, senz'altro, il gameplay definito dagli stessi sviluppatori come "ragionato". Lo stile di gioco, veloce e con rapidi capovolgimenti di fronte, è stata rivisto, dando invece enfasi al giro palla e alla tattica. Questo ovviamente include un rallentamento rispetto ai capitoli precedenti della serie FIFA, dando importanza al ragionamento dietro ogni costruzione delle azioni.

Tra le altre novità degne di nota introdotte nel gameplay di FIFA 20 abbiamo la fisica della palla completamente rivista, nuove mosse abilità ed esultanze e una modalità Carriera che si avvicina sempre di più alle dinamiche del calcio reale. Ovviamente gli occhi sono puntati anche su FUT, FIFA Ultimate Team, la modalità competitiva di FIFA 20, pronta ad accogliere il mondo degli Esports.

Come ogni anno EA Sports, introduce nel suo titolo storico numerosi miglioramenti volti a migliorare sempre di più l’esperienza utente e rendere il suo simulatore di calcio quanto più vicino alla realtà. Per scelta redazionale, la modalità FUT non è stata testata in quanto, essendo una modalità competitiva, il maggior numero di avversari arriverà dopo il 27 settembre, giorno del lancio ufficiale. Ovviamente la promessa di una nostra recensione della sola parte FUT è senz’altro cosa certa.

Questo non è sicuramente l’anno di FUT, o quantomeno non solamente. Il ritorno di una modalità che è già da troppo tempo reclamata a gran voce dalla community di FIFA è finalmente arrivato. Stiamo parlando di FIFA Street, che quest’anno torna sotto un altro nome, VOLTA Football (o semplicemente Volta).

Un gameplay ragionato

La prima impressione, giocando un amichevole club a difficoltà Campione, è quella di calma apparente. Abituati a una forte aggressività sulla palla e delle linee di gioco che avanzavano velocemente, qui siamo di fronte a un gameplay ragionato. La manovra di gioca transita agevolmente per vie orizzontali e le verticalizzazioni veloci, tanto famose in FIFA 19, quest’anno sono rese complicate dalla abilità dei difensori avversari di aggredire le linee di passaggio.

Scordatevi le sessioni di “ping pong” o “tiki taka” a cui siete stati abituati sino adesso. Si avverte sin da subito un ambiente di gioco quanto più simile alla realtà.

La fisica del possesso palla è migliorata molto, come anche quello della palla. Abbiamo subito notato un aspetto interessante in FIFA 20. La palla acquista velocità, rotazione e in determinate occasioni rimbalza. Questi 3 aspetti, per quanto basilari e se possiamo osare “stupidi”, rappresentano un’innovazione senza precedenti nella serie FIFA, soprattutto in chiave gameplay. A seconda delle caratterestiche tecniche e fisiche di un giocatore e della loro posizione in campo, si dovranno optare per diverse soluzioni di passaggio.

Difesa e attacco

Il possesso palla quest’anno viene contrastato da una difesa che, per volontà espressa della community, è stata enormemente rivisitata. Durante la partita, abbiamo avvertito sin da subito gli effetti della disposizione in campo dei giocatori e come i difensori avversari erano pronti e reattivi nell'intercettare le linee di passaggio. La scelta di preferire in FIFA 20 la difesa manuale, a quella gestita dall’IA è tangibile. Anche se quest’ultima non è stata completamente eliminata, ci siamo divertiti a scelgliere i tempi e le modalità degli interventi, con una libertà completamente inedita.

Altro aspetto degno di nota in chiave gameplay e che abbiamo subito apprezzato in FIFA 20 è la consapevolezza del posizionamento in campo. Sia in fase difensiva che in quella offensiva, la formazione si muove attorno alla posizione della sfera nel campo da gioco. Tutti i giocatori faranno dei movimenti che sono coerenti con l’azione in corso. In fase difensiva non sarete mai soli e avrete sempre più soluzioni per uscire da un pressing o per contenere una manovra offensiva. In attacco, i tagli e i famosi “accorcia” sono gestiti con cognizione di causa e in funzione della posizione dei difensori avversari. (Games+)

torna FIFA Street

A "Volta" ritornano

Il voluto gioco di parole introduce il secondo argomento della nostra recensione per PS4 di FIFA 20, la nuova modalità Volta. Come anticipato nella parte introduttiva, in questo nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports, ritorna FIFA Streets. In realtà ci permettiamo di dire che non è un vero e proprio ritorno stile “copia e incolla” con delle migliorie grafiche.

L’essenza di questa modalità, come Rio Ferdinand ci ha ricordato quest’estate nel promo di lancio, è avere carattere. Per quanto scettici eravamo, nella prova di questa modalità in un amichevole 3 Vs 3, abbiamo avvertito delle vibrazioni molto positive. Si sentiva la voglia si sfida che solo il calcio di strada ti sa dare. Quando non avevamo compagni a disposizione ci siamo divertiti a giocare di sponda contro i muri dell’improvvisato stadio situato nel cuore delle Favelas.

La novità della modalità Carriera

La tappa finale della nostra recensione per PS4 di FIFA 20 descriverà le novità importanti introdotte nella modalità Carriera e FUT. Partiamo dalla modalità Carriera che quest’anno è stata rivisitata per includere diverse dinamiche del calcio giocato nella realtà. L’allenatore, che da quest’anno potrà anche essere di sesso femminile, dovrà partecipare alle conferenze stampa nel pre e nel post gara. Le scelte e gli approcci dei giornalisti varierà in funzione del momento della stagione e del risultato della partita.

Questo fa si che si abbandoni una logica di scripting dei contenuti in favore di situazioni vicine al realismo puro del calcio giocato. L’aspetto comunicativo è stato migliorato anche all’interno delle dinamiche della squadra, per risolvere eventuali problemi di spogliatoio. Ogni giocatore, a seconda del momento della stagione, potrà generare delle situazioni spiacevoli che potrebbero minare gli equilibri dell’ambiente. Il vostro compito sarà quello di intervenire quanto prima per risolvere il problema, sia con la diplomazia che con azioni dirette.

Le novità della modalità FUT

Concludiamo la nostra recensione per console PS4 di FIFA 20 con la tanto amata modalità FUT. Come indicato nella parte introduttiva, per scelta redazionale, abbiamo preferito non testare questa modalità in maniera approfondita, visto l’esiguo numero di utenti. La marea arriverà il 27 settembre e vedremo in tale occasione come reagiranno i server FIFA. I fan della serie ricorderanno sicuramente i grandi problemi causati da FIFA 19. Input lag e frequenti disconnessioni hanno alterato gli esiti di molti incontri online, soprattutto durante la Week End League, dove in determinate fasce orarie era quasi impossibile giocare. Per dovere di cronaca vi indichiamo a grandi linee quali sono le importanti novità di questa modalità, introdotte dagli sviluppatori di EA Sports.

La prima grande novità riguarda l’interfaccia gestione squadra, semplificando notevolmente il lavoro di sistemazioni delle rose e delle formazioni. In FIFA 20, partendo dal giocatore, potrete visualizzare un menu contestuale in cui gestirete i trasferimenti e la squadra, restando sempre nel solito posto.

La nostra recensione di FIFA 20, elaborata dopo intense ore di gaming su console Ps4, ha appagato la nostra voglia di curiosità. Il gameplay cosiddetto "ragionato" è gradevole come anche il sistema dei controlli. La nuova modalità Volta ci ha impressionato in maniera positiva, portando una ventata di freschezza che, in effetti, mancava da qualche tempo. Un titolo dedicato sicuramente agli amanti della serie storica di EA Sports, anche se la concorrenza quest'anno è molto agguerrita. Ci vediamo in campo.