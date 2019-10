Call of Duty: Modern Warfare, tra finzione e realtà

L’attesa è finita! il tanto atteso Call of Duty: Modern Warfare è disponibile in tutto il mondo. Pubblicato da Activision e sviluppato da Infinity Ward,Modern Warfare cala i giocatori in un’epica rivisitazione di una delle più iconiche serie delle storia del gaming. La nuova avventura di Activision riunisce la grande community di Call of Duty con il crossplay e il sistema di progressione unificato, per godere insieme di una serie di contenuti gratuiti che saranno rilasciati su tutte le piattaforme dopo il lancio.

“L’energia della community è stata incredibile e non vediamo l’ora che tutti i nostri fan giochino insieme, a partire da oggi”, afferma Patrick Kelly, Co-Studio Head e Direttore Creativo di Infinity Ward. “Modern Warfare è ricco di campagne, modalità multigiocatore e contenuti per le Special Ops; con qualcosa per tutti, indipendetemente dallo stile di gioco. E il lancio è solo l’inizio.”

Modern Warfare offre una progressione unificata per l’intero gioco: i giocatori si arruolano in un'epica campagna storica, vengono coinvolti nel multigiocatore online e collaborano con gli amici in una nuovissima raccolta di esperienze speciali.

"Non c'è niente come Modern Warfare - una delle serie più celebri - e nel ricreare questo fantastico titolo, Infinity Ward ha offerto un'esperienza nuova ed incredibile che alza il livello di questo franchise", ha affermato Byron Beede, Executive Vice Presidente e Direttore Generale di Call of Duty, Activision. “Lo slancio dietro questa uscita è stato straordinario, e oggi è solo l'inizio. Il meglio deve ancora venire. Questo è un grande giorno per i fan di Call of Duty".

Partito con la più grande beta nella storia di Call of Duty e premiato come "Miglior Multiplayer Online" da Game Critics Best all'E3 2019, il multiplayer di Modern Warfare offre un'esperienza emozionante grazie al miglior gameplay della categoria. Con una varietà di possibili modifiche mai vista prima, i giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di nuovi spazi di gioco che perfezionano il multiplayer di Call of Duty. Questi includono l’esperienza di azione rapida con gli scontri ravvicinati 2v2 in Gunfight, il tradizionale multiplayer 6v6 ed esperienze che supportano un alto numero di giocatori in mappe e tutto il resto. I giocatori potranno di personalizzare il loro stile di gioco in base alle proprie preferenze attraverso una selezione di operatori multigiocatore e adattamento senza precedenti nel nuovo sistema Maestro d’Armi.

Nell’avvincente campagna per giocatore singolo, i giocatori si immergeranno in un’intensa narrazione che fa luce sulla natura mutevole della guerra moderna. Insieme a diverse forze speciali internazionali, i giocatori prenderanno il ruolo di operatori di primo livello in una saga che influenzerà l'equilibrio globale del potere. Inoltre, si ritroveranno al termine della campagna in speciali operazioni collaborative dove potranno unirsi in squadre di quattro. Le Special Ops migliorano il tradizionale Modern Warfare con diversi modi per giocare in squadra, tra cui Operations, l'esperienza più grande e più coinvolgente con obiettivi a più fasi e le Classic Special Ops più curate, per mettere alla prova le prestazioni con armi, munizioni e altri equipaggiamenti.

Call of Duty: Modern Warfare utilizza un nuovo motore grafico che offre un’esperienza immersiva e fotorealistica. La nuova tecnologia utilizza i più recenti progressi nell'ingegneria visiva, tra cui un sistema di gestione dei materiali su base fisica che consente una fotogrammetria allo stato dell’arte, un nuovo sistema di streaming basato su hybrid tile, un nuovo sistema di decal rendering PBR, un’illuminazione ambientale volumetrica, 4K HDR, DirectX Ray Tracing (PC) e molto altro, come una nuova GPU geometry pipeline. Lo spectral rendering consente la radiazione termica e l’identificazione a infrarossi per la resa in gioco sia del visore termico che del visore notturno. L'investimento tecnologico offre un'animazione e un sistema di ottimizzazione delle forme all'avanguardia, mentre la nuova suite di strumenti audio supporta il full Dolby ATMOS, sulle piattaforme supportate, così come i più recenti effetti di simulazione audio.

Con il debutto di Modern Warfare, la stagione inaugurale di Call of Duty League partirà giocando in casa ad inizio 2020. La lega prevede 12 squadre provenienti da quattro paesi che metteranno in luce i migliori giocatori di e-sport di tutto il mondo. Scopri di più visitando il sito: CallofDutyLeague.com.

Activision Blizzard Consumer Products Group (ABCPG) sta offrendo sempre più modi per la community di Call of Duty di interagire con il brand. I fan possono festeggiare il ritorno di Modern Warfare con nuove importanti collaborazioni come la capsule collection con DRKN, marchio internazionale di streetwear, la linea McFarlane Toys Call of Duty e il controller SCUF Gaming Modern Warfare. Gli appassionati possono anche acquistare l’abbigliamento esclusivo, accessori per videogiochi, oggetti da collezione, oggetti per la casa, action figure e merchandise da Astro, KontrolFreek e Pyramid International presso i principali rivenditori selezionati.

Call of Duty: Modern Warfare è disponibile in tutto il mondo su PS4, Xbox One e PC. Il titolo offre una versione per PC completamente ottimizzata, sviluppata in collaborazione con Beenox, che sarà disponibile esclusivamente su Battle.net, piattaforma online di Blizzard Entertainment. Call of Duty: Modern Warfare è una pubblicazione Activision, una consociata controllata da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) con a capo dello sviluppo lo sviluppatore pluripremiato Infinity Ward, con un ulteriore supporto da parte di Beenox, High-Moon Studios e Raven Software e Sledgehammer Games.