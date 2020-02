Gas a manetta, derapate e folli acrobazie, o se volete Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame. Ormai Milestone, sofware house “indie” di Milano, ci ha preso gusto. Il mondo simulatori su due ruote appartiene a lei. Dopo i riconoscimenti ufficiali della MotoGP e la MXGP arriva anche quello del campionato ufficiale AMA Supercross. Questo fa capire la credibilità che questa software ha saputo guadagnarsi nel tempo.

Monster Energy Supercross 3 è un gioco che richiede una fase di allenamento iniziale piuttosto importante. Chi non conosce i precedenti capitoli e approda per la prima volta in questa nuova esperienza deve armarsi di pazienza e sporcarsi un po’ di fango i vestiti. La ricerca e lo sviluppo operato da Milestone nel campo della fisica si avverte sin dai primi vagiti del videogioco. Ogni singolo e minimale aspetto non è lasciato al caso. Ad ogni azione, come la terza legge della dinamica ci insegna, corrisponde una reazione uguale e contraria. Derapate troppo e arriva l’effetto elastico che vi sbalza via dalla moto. Volete prendere la rincorsa per effettuare un supersalto? Allora non vi resta che spostare il peso del corpo nella parte posteriore della vostra moto per agevolarne la dinamica. Terreno sconnesso e instabile? Forse è meglio spostare il peso del corpo in avanti per controbilanciare i contraccolpi.

Questi sono solo alcuni degli aspetti a cui dovete fare attenzione per dimostrare di essere il pilota più forte in Monster Energy Supercross 3. Per farlo potete scegliere diverse modalità. Se amate il single player allora la carriera è quella che fa per voi. Qui potete correre per una scuderia ufficiale e sfidare i piloti della stagione 2019 del campionato AMA Supercross. Se invece volete una sfida competitiva online allora la scelta ricade sulla modalità co-op e compound. Tranquilli, i server dedicati azzerano il lag e le situazioni di shuttering. Merce rara oggi giorno.