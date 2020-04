Iniziativa benefica eSport | Il grande calcio torna in campo e gioca "in casa" per beneficenza

Mentre il campionato è ancora fermo per l’emergenza sanitaria nazionale, il calcio torna in TV con uno speciale appuntamento che vede protagonisti 22 calciatori pronti a sfidarsi dal proprio divano di casa, col joypad in mano, per una nobile causa. United per l’Italia, torneo virtuale con campioni veri, è l’iniziativa promossa dalla UNITED ONLUS, una sfida eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.

Un’occasione solidale di svago e divertimento, nel giorno di Pasquetta, in compagnia dei propri beniamini. Tre partite da 15 minuti ciascuna – in modalità FIFA Pro Club, per la prima volta in assoluto con giocatori professionisti in campo – con momenti di approfondimento pre e post partita che, a partire dalle 20.30 di lunedì 13 aprile, vedranno i giornalisti di Sky Sport Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo in collegamento con i giocatori coinvolti per commenti e interviste. Il calcio d’inizio è previsto alle 21.00, quando partirà il primo dei tre match, in diretta su Sky Sport Uno. La telecronaca degli incontri sarà di Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli. La squadra che avrà realizzato più gol nei diversi round si aggiudicherà il titolo di vincitrice. Sarà anche possibile seguire l’appuntamento in diretta streaming su Twitch, l’ormai celebre piattaforma-arena degli eSports più seguiti al mondo,sul canale dei Mkers, il team di eSport italiano, con il commento di e-players professionisti. Durante il torneo tutti gli spettatori potranno contribuire alla raccolta fondi benefica a favore della Protezione Civile.

IN CAMPO

Tra i protagonisti intenti a maneggiare i controller per guidare la loro versione virtuale in campo ci saranno: l’attaccante della Lazio e capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, il portiere dell’Atalanta “dei miracoli” Pierluigi Gollini, l’ex difensore dell’Inter e Campione del Mondo 2006 Marco Materazzi. E ancora, i giocatori della Premier League Moise Kean (Everton), Davide Zappacosta (Roma) e Adam Masina (Watford, ex Bologna), Alessandro Florenzi (in prestito dalla Roma al Valencia), Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone del Cagliari, Andrea Bertolacci (Sampdoria), Riccardo Orsolini (Bologna), Filippo Falco e Giulio Donati (Lecce), Andrea Petagna (Spal), Juan Quintero (River Plate), Luca Vido (Pisa), Luca Lezzerini (Venezia) e l’ex portiere di Brescia e Sampdoria Emiliano Viviano.

IL PROGETTO

Si tratta di una delle iniziative Sky legate alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa (https://www.sky.it/iorestoacasa) a sostegno della Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 66387 (IBAN IT84Z0306905020100000066387) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19.

L’iniziativa supportata da Una World, Break_Fast, Spencer & Lewis e Red Carpet, in collaborazione con Mkerse Sky Italia, andrà in onda lunedì 13 aprile a partire dalle ore 20.30 sul canale 201 di Sky e su Twitch.