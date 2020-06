The Sims 4 Vita Ecologica finalmente disponibile

Maxis, uno studio di Electronic Arts ha annunciato oggi che The Sims 4 ha avuto più giocatori mensili nell'ultimo trimestre che mai, e continua a offrire nuovi contenuti ai suoi fan con il lancio di The Sims 4 Vita Ecologica, il nono pacchetto di espansione disponibile oggi per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One. The Sims 4 Vita Ecologica offre ai giocatori l'opportunità di imparare a mantenere uno stile di vita sostenibile, oltre che l'importanza di collaborare con la comunità, poiché ogni piccolo cambiamento può avere un effetto a catena positivo.

Questo nuovo pacchetto di espansione arriva in un momento in cui The Sims 4 ha visto oltre 2,5 milioni di nuovi giocatori entrare nella community negli ultimi due mesi. Il gioco ha anche registrato un picco massimo di quasi 10 milioni di giocatori mensili nel corso dell'ultimo trimestre. The Sims 4 continua a essere fonte di grande divertimento e gioia per i giocatori che desiderano ricreare i momenti speciali della vita. The Sims 4 sta dimostrando quanto forte può essere il potere della comunità, una volta unitasi in gioco. Il videogioco offre possibilità di inclusione, creative e divertenti, in modo che i giocatori possano creare Sims unici, progettare le case dei loro sogni e creare le proprie e personali storie.

"Il nostro team di Maxis ha sempre cercato di offrire ai nostri giocatori la possibilità di esprimersi liberamente in The Sims", ha dichiarato Lyndsay Pearson, General Manager and Executive Producer di The Sims. "Negli ultimi mesi, siamo onorati del fatto che The Sims 4 sia stato l'occasione per i nostri giocatori di ricreare feste di amici e familiari, matrimoni e lauree. Non vediamo l'ora di vedere cosa saranno in grado di fare con Vita Ecologica”.

The Sims 4 Vita Ecologica introduce il mondo in evoluzione di Evergreen Harbour, in cui i Sim hanno un'influenza diretta sullo stato dell'ambiente, attraverso le decisioni prese. I Sim possono iniziare il loro viaggio verso la sostenibilità nell’ingombra Grims Quarry, nella mediocre Conifer Station o nel fatiscente Port Promise. Indipendentemente da dove scelgano di vivere, i Sim possono prendere parte a una varietà di attività eco-compatibili che esplorano tutti gli sforzi ambientali che il pacchetto di espansione offre, tra cui la produzione di elettricità e acqua con risorse di energia rinnovabile e non solo. Il gioco offre la possibilità di aumentare le proprie scorte di cibo direttamente nella propria casa, grazie a un giardino verticale e di utilizzare un riciclatore per scomporre gli oggetti indesiderati in componenti riutilizzabili. Per coloro che vogliono migliorare il loro stile di vita ecologico, immergersi in un cassonetto è un ottimo modo per trovare una TV, un tavolo, un materasso e altro ancora per un arredamento completamente riciclato.