Gamesplus.it ha rivelato che Warner Bros. Games e DC hanno annunciato nella notte Suicide Squad: Kill the Justice League, un nuovo Action-Adventure Shooter che promette di rivoluzionare il suo genere e che potrà essere giocato in solitario o con un massimo di quattro giocatori nella modalità cooperativa* online. Basato sugli iconici personaggi di DC e sviluppato da Rocksteady Studios, i creatori dell'apprezzata serie Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League combina il gameplay centrato sulla storia tipico dello studio con dinamiche da sparatutto d'azione per creare un'esperienza di gioco mai vista prima. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha un contesto narrativo unico nell'universo di DC ed è ambientato in una Metropolis open world e ricca di dettagli. La storia segue i membri della Suicide Squad Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, che dovranno intraprendere una missione impossibile per salvare la Terra e uccidere i più grandi supereroi DC di sempre: la Justice League. Obbligati dagli esplosivi letali impiantati nei loro crani, tutti e quattro questi supercattivi della DC non hanno altra scelta che unire le forze per portare a termine la missione impossibile della famigerata Task Force X di Amanda Waller. I fan potranno personalizzare la loro esperienza, giocando da soli e cambiando personaggio a piacimento oppure unendo le forze con amici nella modalità multigiocatore cooperativa*.