Unknown 9: Awakening, il primo teaser

Gamesplus.it ha pubblicato il primo teaser trailer di Unknown 9: Awakening. Il gioco rappresenta la base di un maggiore ecosistema di contenuti che saranno realizzati intorno all’ambizioso mondo narrativo di Unknown 9. Lo studio invita a immergersi nel mondo di Unknown 9, con un primo sguardo al teaser trailer del videogioco previsto per il 2021.

Guidato da un team di sviluppo esperto e diversificato, lo studio di Reflector ha creato un nuovo mondo narrativo annunciando Unknown 9: Awakening, un gioco d’azione e avventura in terza persona fortemente basato sulla narrazione, e dando un primo sguardo alla sua protagonista, Haroona, oltre che un assaggio delle sue abilità Fold.

Cresciuta sulle strade di Kolkata, in India, e tormentata dalle visioni della propria morte, Haroona lotta per comprendere le sue misteriose capacità innate di manipolare l’invisibile. Un mentore presto aiuta Haroona ad affinare il suo dono, insegnandole ad accedere alla misteriosa dimensione nascosta nota come The Fold e spingendola a intraprendere un viaggio per svelare i misteri di questo nuovo regno.