Warner Bros. Games annuncia Hogwarts Legacy

E' statoa annunciato oggi, via Games+, Hogwarts Legacy, un gioco di ruolo (GdR) d'azione single-player ambientato nel Mondo Magico del 1800. I giocatori vivranno come mai prima d'ora un'inedita avventura nei panni degli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e potranno intraprendere un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del Mondo Magico. Sviluppato da Avalanche e pubblicato da Warner Bros. Games per l'etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy sarà rilasciato nel 2021 per PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, console Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

Hogwarts Legacy è pervaso da una magia coinvolgente che pone i giocatori al centro dell’avventura per trasformarli nelle streghe o nei maghi che hanno scelto di essere. Imparando a padroneggiare potenti incantesimi, affinando le tecniche di combattimento e scegliendo compagni con cui affrontare nemici letali, i giocatori svilupperanno le abilità del proprio personaggio; incontreranno inoltre missioni e ambientazioni che porranno loro scelte difficili e dovranno stabilire per quale fazione schierarsi.