Anche Fifa 22 contro il razzismo

MILANO - La campagna contro il razzismo portata avanti dalla Serie A si allarga anche a... Fifa 22. La EA Sports ha infatti introdotto un kit su misura per diffondere ulteriormente il messaggio educativo ("Keep Racism Out") che vedrà unite nella trentesima giornata di A tutte e 20 le formazioni. La campagna, come noto, è promossa da Lega Serie A, in collaborazione con UNAR, l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei Ministri e punta a garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo fuori dagli stadi. L'obiettivo è sensibilizzare gli appassionati, sia nel mondo reale che in quello virtuale, a combattere ogni forma di discriminazione. Ecco perché EA Sports ha deciso di recitare la sua parte in Fifa 22: il messaggio lanciato ha lo scopo di raggiungere i più giovani e di educare così le future generazioni. Il kit, disponibile in FIFA Ultimate Team dal 18 marzo, sarà caratterizzato dai colori blu scuro e chiaro del marchio Lega Serie A con il logo "Keep Racism Out" e la striscia arancione sulla parte anteriore delle maglie.