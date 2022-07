Countdown per Fifa 23

MILANO - EA Sports ha presentato FIFA 23 e la prossima evoluzione della tecnologia HyperMotion2, che stabilisce un nuovo standard di gioco realistico e coinvolgente. Al momento del lancio FIFA 23 conterrà per la prima volta squadre di club femminili con l'inclusione della Barclays Women's Super League e della Division 1 Arkema, ma i giocatori potranno vivere l'apice del calcio internazionale maschile e femminile in FIFA 23 con la Coppa del Mondo maschile in Qatar e quella femminile in Australia e Nuova Zelanda come aggiornamenti post-lancio senza costi aggiuntivi. Le funzionalità di cross-play collegheranno e coinvolgeranno gli appassionati di calcio come mai prima d'ora e saranno disponibili in diverse modalità di gioco online in FIFA 23. Il nuovo gioco per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One sarà lanciato il 30 settembre, mentre l'accesso anticipato a FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre.



NOVITA' - I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l'esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora. Con il debutto delle squadre di club femminili, in FIFA 23 sono state aggiunte nuovissime animazioni ispirate ai movimenti delle giocatrici reali. "Abbiamo spinto i confini del realismo in EA Sports FIFA 23 attraverso HyperMotion2, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per catturare squadre professionistiche maschili e femminili in partite ad alta intensità che traduce milioni di punti dati in nuove animazioni in tempo reale" ha dichiarato Nick Wlodyka, general manager di EA Sports Fc. "Il risultato è il movimento più naturale e realistico nei giochi di calcio e, se combinato con l'inclusione delle Coppe del Mondo maschili e femminili, del calcio di club femminile e delle funzionalità cross-play, coinvolgerà i giocatori e gli appassionati di calcio di tutto il mondo per gli anni a venire". FIFA 23 ha oltre 19.000 giocatori di oltre squadre; 100 stadi e più di 30 campionati in tutto il mondo. E' l'unico gioco in cui è possibile giocare Champions League, Europa League, Conference League, Libertadores, Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga. Per la prima volta, inoltre, i fan avranno anche l'opportunità di giocare la Coppa del Mondo Fifa maschile e femminile nello stesso gioco.