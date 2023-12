Bologna, Juventus, Napoli e Roma: le ultimissime

Bologna a-2 dal terzo posto. la Juve suopera il Frosinone. Osimhen ha rinnovato. La Roma punta Bonucci

ROMA – Inarrestabile Bologna che dopo aver battuto la Roma stende anche l'Atalanta vola al quarto posto a quota 31 punti a -2 dal Milan terzo e punta con forza ad un posto in Champions. Gara equlibrata e con occasioni da entrambe le parti ma decisa nella ripresa dalla rete di Ferguson a 4' dalla fine. Nell'altra gara delle 15 1-1 tra Torino e Udinese.

La Juventus torna a vincere dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri serve Dusan Vlahovic per regalarsi i tre punti per rimanere agganciata all'Inter, ora a +1 dai bianconeri in attesa della partita di Bastoni e compagni. Frosinone che era riuscito a pareggiare grazie alla rete di Baez dopo il gol di Yildiz che aveva sbloccato il match.

Victor Osimhen ha rinnovato il contratto con il Napoli. Dopo una trattativa estenuante inaugurata a giugno, Aurelio De Laurentiis e il manager del giocatore, Roberto Calenda, hanno trovato l’intesa: prolungamento della scadenza dal 2025 al 2026, ingaggio intorno ai 10 milioni e clausola rescissoria valida per l’estero tra i 120 e i 130 milioni di euro. Decisivo il contatto andato in scena ieri (venerdì) e l’ultimo incontro, oggi a Roma, a poche ore dalla partita contro la squadra di Mourinho. Un regalo di Natale per il popolo azzurro.

La Roma ha individuato in Leonardo Bonucci il giusto rinforzo per il mercato invernale. Nel rapporto qualità-prezzo, dove a ballare resta solo l’ingaggio, l’ex centrale della Juventus è il primo nome in questo momento tra le preferenze del gm Tiago Pinto. Detto che Bonucci ha già espresso la sua volontà di lasciare la Germania e tornare nella Capitale (dove ritroverebbe l’amico Salvatore Foti, vice di Mourinho), emerge anche un altro dettaglio legato all’evoluzione della trattativa. C’è infatti l’ok dello spogliatoio per un eventuale arrivo di Bonucci alla Roma.