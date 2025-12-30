Juve, De Rossi, Fifa e Lazio: le ultimissime

Presto riprenderanno i contatti tra la famiglia di Yildiz, assistita da un legale, e la Juventus, per il rinnovo. Il turco, che guadagna attualmente circa 1,7 milioni a stagione, ha chiesto un ingaggio che possa ricalcare quello di Jonathan David, da 6 milioni di euro. Il giocatore ha ricevuto l’offerta della Vecchia Signora che si aggira sui 4,5 milioni di euro all’anno. La distanza non è quindi incolmabile.

In conferenza stampa post Roma-Genoa, De Rossi ha parlato anche del pugno su Ostigard e del Var: "Non diciamo cosa mi ha detto l'arbitro, non farebbe bella figura. Ma non tanto lui, ma chi doveva vedere. Il problema non è l'episodio in sé, ma le spiegazioni: episodi simili, spiegazioni fantasiose. Sono stato il primo ad essere contento del Var, non c'è più credibilità così. Un cazzotto in faccia è un cazzotto in faccia, il resto sono tutte supercazzole. Ad esempio quello che è successo con la Lazio, è il contrario di quello che ci hanno detto mille volte. Servirebbe più chiarezza".

Gianni Infantino, presidente della Fifa, in occasione del World Sport Summit, ha parlato di un possibile cambio della regola del fuorigioco: "Consideriamo la norma, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco".

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La Lazio ha reso noto che l'allenatore dei biancocelesti è stato operato al Policlinico Tor Vergata dopo aver riscontrato una fibrillazione atriale. L'operazione è andata bene e il tecnico nei prossimi giorni tornerà a guidare la squadra.