Volley: Boy League: le semifinali sono Civitanova-Trento e Castellana Grotte-Monza

CASTELNOVO NE’ MONTI (REGGIO EMILIA)- Prime giornate di gara chiuse a Castelnovo ne’ Monti (RE) per la Del Monte® Boy League Final Eight: le sfide entusiasmanti andate in scena da ieri sera fino ad oggi hanno stabilito le formazioni Semifinaliste che si sfideranno domani per il titolo.

Nel girone A sono state Cucine Lube Civitanova e Materdominivolley.it Castellana Grotte a ottenere il pass per le Semifinali. Con entrambe irraggiungibili in classifica già ieri pomeriggio alla vigilia dell’ultima gara, la sfida tra loro del pomeriggio è servita solo per definire la posizione e gli incroci nelle Semifinali.

Discorso in fotocopia nel gruppo B, dove il 2-1 dell’Itas Trentino su Modena e il 3-0 di Vero Volley Monzasu Milano hanno subito proiettato le due squadre in cima alla classifica. Anche in questo caso Itas – Compex Monza è servita per assegnare il ranking finale del gruppo e l’avversaria in Semifinale. Domani (domenica) giornata decisiva; Semifinali in contemporanea sulle due palestre alle 9.30 e poi il ricco programma di finali, fino alla sfida decisiva in programma alle ore 16.00 alla palestra “Giovanelli” dell’ITC Cattaneo. Tutte le gare hanno ingresso gratuito.

Fuori dal campo, intanto, è proseguita la scoperta del territorio reggiano da parte dei genitori degli atleti: questa volta è stato un folto gruppo di Civitanova a visitare la meravigliosa Pietra di Bismantova.

I RISULTATI-

Venerdì 5 aprile 2019

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-14, 25-22)

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Acqua Fonteviva Massa 2-1 (25-6, 25-2, 23-25)

Vero Volley Compex Monza – Bper VGM Modena Volley 2-1 (26-28, 25-22, 25-17)

Itas Trentino – Revivre Milano 3-0 (125-6, 28-26, 25-10)

Sabato 6 aprile 2019

Cucine Lube Civitanova – Acqua Fonteviva Massa 3-0 (25-20, 25-13, 25-23)

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Kioene Padova 3-0 (25-14, 25-20, 25-21)

Itas Trentino – Bper VGM Modena Volley 2-1 (21-25, 28-26, 25-18)

Vero Volley Compex Monza – Revivre Milano 3-0 (25-16, 25-14, 25-15)

Cucine Lube Civitanova – Materdominivolley.it Castellana Grotte 3-0 (25-20, 25-15, 25-23)

Acqua Fonteviva Massa – Kioene Padova 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)

Itas Trentino – Vero Volley Compex Monza 1-2 (21-25, 13-25, 25-14)

Bper VGM Modena Volley – Revivre Milano 3-0 (25-12, 25-19, 25-17)

LE CLASSIFICHE-



Girone H

Cucine Lube Civitanova 9, Materdominivolley.it Castellana Grotte 5, Acqua Fonteviva Massa 4, Kioene Padova 0.

Girone I

Vero Volley Compex Monza 7, Itas Trentino 6, Bper VGM Modena Volley 5, Revivre Milano 0.

PROGRAMMA SEMIFINALI E FINALI-

Domenica 7 aprile 2019



ore 9.30



Campo A: Semifinale 1 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino



Campo B: Semifinale 2 Vero Volley Compex Monza – Materdominivolley.it Castellana Grotte

ore 11.00

Finale 5/6 Campo A: Bper VGM Modena Volley – Acqua Fonteviva Apuana Livorno

Finale 7/8 Campo B: Kioene Padova – Revivre Milano

ore 14.00



Campo A: Finale 3°-4° posto



ore 16.00



Campo A: Finale 1°-2° posto

L’ ALBO D’ORO-

1996 Las Daytona Modena

1997 Cassa di Risparmio Ravenna

1998 Alpitour Traco Cuneo

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisley Treviso

2001 Conad Forlì

2002 Esse-Ti Carilo Loreto

2003 Albero del Volley V3 Parma

2004 Lube Banca Marche Macerata

2005 Samia Schio

2006 Scuola di Pallavolo Anderlini Cimone Modena

2007 Lube Banca Marche Macerata

2008 Sisley Treviso

2009 Sisley Treviso

2010 Itas Diatec Trentino

2011 Sisley Treviso

2012 Volley Segrate 1978

2013 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2015 Kioene Padova

2016 CMC Romagna

2017 Evvai.com Progetto Azzurra Alessano

2018 Cucine Lube Civitanova