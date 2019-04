Volley: Trofeo dei Territori del Lazio, vincono Roma e Latina

VEROLI (FROSINONE)- Nella suggestiva cornice del Pala Coccia di Veroli si sono svolte le finali del Trofeo dei Territori – Kinderiadi 2019, la competizione organizzata dalla FIPAV Lazio che mette in mostra il meglio della pallavolo giovanile laziale. A conquistare l’ambito trofeo sono state le selezioni di Latina (guidata nel femminile da Tonino Federici), dopo aver battuto 2-1 in rimonta le padrone di casa di Frosinone in una gara ricca di emozioni, e della squadra di Roma nel maschile, allenata da Fabio Cristini. La formazione capitolina ha ottenuto un successo per 2-0 contro Viterbo.

L’evento è andato in scena sabato 6 e domenica 7 aprile nel territorio di Frosinone, negli impianti dei comuni di Alatri e Veroli che hanno patrocinato l’event insieme alla Provincia di Frosinone. Le istituzioni hanno presenziato alle finali con i sindaci Giuseppe Morini (Alatri) e Simone Cretaro (Veroli) con gli assessori allo sport dei due comuni, Massimiliano Rossi e Patrizia Vigliante. Sabato 6 aprile si è svolta la prima fase, con 12 partite complessive e tutte le squadre maschili e femminili che si sono affrontate in dei gironi all’italiana. Latina e Roma, le due società campioni, avevano chiuso in testa i rispettivi raggruppamenti confermandosi protagoniste nella giornata conclusiva.

« Abbiamo vissuto due giorni di gara spettacolari e divertenti – ha dichiarato il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi – da parte di tutto il Consiglio Regionale complimenti alle selezioni di Latina e Roma per il successo in una manifestazione così prestigiosa e a tutte le altre formazioni che hanno partecipato, regalandoci un meraviglioso spot di tutta la pallavolo laziale giovanile. Ringrazio anche l’Argos Volley Sora per averci ospitato in questo impianto bellissimo, i tecnici, i dirigenti e le tante famiglie al seguito. La pallavolo del Lazio è una comunità fatta di passione e appartenenza ».

Hanno premiato le squadre i presidenti dei Comitati Territoriali Luciana Mantua (Frosinone), Claudio Romano (Latina), Claudio Martinelli (Roma, che dal 2016 coordina anche il territorio di Rieti) e Roberto Centini (Frosinone), il responsabile eventi del Comitato Regionale, prof. Luciano Cecchi, Antonio Marini del CONI di Frosinone e gli staff tecnici dei Centri di Qualificazione Territoriali e Regionali.

I TABELLINI DELLE FINALI-

FEMMINILE: CQT LATINA – CQT FROSINONE 2-1 (19-25, 25-23, 16-14)

CQT LATINA: Brizzi, Calcagni, Conti, D’Atino, Di Marzo, Galfano, Magrin, Napolitano, Paniccia, Raponi, Rossi, Rufo, Sabella, Zanfrisco. All. Federici. Vice All. Galia. Terzo All. Rufo. Dirigente: Cappelli.

CQT FROSINONE: Gizzi, Mulattieri, Silani, Martino, Matera, Cergnul, Zubiani, Vizzaccaro, Battisti, Caringi, Rocca, Marconi, Conte, Zeppieri. All. Lollo. Vice All. Pica. Terzo All. Feola. Dirigente: Deseira.

ARBITRI: Flavia Midei (1°), Marco Pazzaglini (2°), Francesca Stellati (segnapunti)

MASCHILE: CQT ROMA – CQT VITERBO 2-0 (25-21, 25-21)

CQT ROMA: Eramo, Alberto, Martucci, Di Diego, Ferraioli, Tromboni, Fedeli, Raso, Rao, Mengoni, Strata, Murabito, Gattucci, Settembrini. All. Cristini. Vice All. Caminiti. Terzo All. Giordani. Dirigente: Camilletti. Preparatore fisico: Ceccacci. Fisioterapista: Ruggeri.

CQT VITERBO: Piergentili, Ianigro, Chiodi, Del Bono, Fiorentini, Poli, Mari, Marino, Neri, Pette, Mancini, Parroccini, Ranalli, Rus. All. Giuliani. Vice All. Santi

ARBITRI: Federico Luppi (1°), Simona Scudiero (2°), Porcari (segnapunti)

TUTTI I RISULTATI-

MASCHILE –

Prima fase-

CQT ROMA – CQT FROSINONE 3-0 (25-13, 25-12, 25-14)

CQT LATINA – CQT VITERBO 1-2 (19-25, 19-25, 25-12)

CQT VITERBO – CQT ROMA 0-3 (25-27, 19-25, 23-25)

CQT FROSINONE – CQT LATINA 1-2 (25-22, 21-25, 24-26)

CQT VITERBO – CQT FROSINONE 2-1 (25-22, 23-25, 25-20)

CQT ROMA – CQT LATINA 3-0 (25-14, 25-12, 25-16)

Classifica prima fase: CQT ROMA 9, CQT VITERBO 4, CQT LATINA 3, CQT FROSINONE 2

Semifinali.

CQT ROMA – CQT FROSINONE 2-0 (25-18, 25-21)

CQT VITERBO – CQT LATINA 2-0 (25-20, 25-17)

Finali-

3-4 posto: CQT FROSINONE – CQT LATINA 0-2 (10-25, 14-25)

1-2 posto: CQT ROMA – CQT VITERBO 2-0 (25-21, 25-18)

FEMMINILE –

Prima fase-

CQT ROMA – CQT VITERBO 1-2 (22-25, 25-21, 19-25)

CQT LATINA – CQT FROSINONE 2-1 (21-25, 25-19, 25-19)

CQT FROSINONE – CQT ROMA 3-0 (25-20, 25-22, 25-16)

CQT VITERBO – CQT LATINA 1-2 (19-25, 19-25, 25-17)

CQT ROMA – CQT LATINA 1-2 (25-23, 13-25, 22-25)

CQT FROSINONE – CQT VITERBO 2-1 (25-13, 25-22, 18-25)

Classifica prima fase: CQT LATINA 6, CQT FROSINONE 6, CQT VITERBO 4, CQT ROMA 2

Semifinali-

CQT LATINA – CQT ROMA 2-0 (25-19, 25-20)

CQT FROSINONE – CQT VITERBO 2-0 (27-25, 27-25)

Finali-

3-4 posto: CQT ROMA – CQT VITERBO 0-2 (19-25, 22-25)

1-2 posto: CQT LATINA – CQT FROSINONE 2-1 (19-25, 25-23, 16-14)

.