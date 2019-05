Civitanova e Trento si giocano lo scudetto Under 20

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Domani al PalaGrotte, saranno le formazioni Under 20 della Cucine Lube Civitanova e dell’Itas Trentino a giocarsi l’ultimo atto della 28a Del Monte® Junior League – “Trofeo Massimo Serenelli”. Questo è il verdetto delle Semifinali di oggi andate in scena al PalaGrotte e alla Palestra IISS Consoli-Pinto. Prosegue quindi la tradizione che dal 2010 in avanti registra sempre la presenza in Finale di almeno un sodalizio tra quello marchigiano e quello trentino. L’edizione 2018/19 del più importante Campionato giovanile di pallavolo maschile si appresta ad avere una nuova regina pronta a raccogliere l’eredità della Materdominivolley.it Castellana Grotte, vittoriosa in rimonta sulla Lube un anno fa all’Eurosuole Forum.

La seconda giornata si è aperta questa mattina con il successo in 4 set proprio della Materdominivolley.it contro la Sir Safety Conad Perugia, risultato che ha confermato i pugliesi in testa al Gruppo E davanti agli umbri. La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania si è presa il terzo posto beffando in rimonta la Kemas Lamipel Santa Croce. Il Girone F è stato dominato dalla Cucine Lube Civitanova, capolista a puntaggio pieno grazie al 3-1 inflitto all’Itas Trentino, seconda nel gruppo. La sfida decisiva per il terzo posto è andata alla Kioene Padova per 3-1 sulla Azimut Leo Shoes Modena. A referto nei vari match anche figli d’arte come Cantagalli, Pasinato, Pippi, Recine e Rinaldi.

Nel pomeriggio Civitanova si è imposta con il massimo scarto nella Semifinale contro Perugia raggiungendo la sua quarta Finalissima consecutiva. Nella storia i biancorossi hanno conquistato per 3 volte la Junior League (1999/2000, 2006/2007 e 2012/2013), quest’anno organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e la Materdominivolley.it Castellana Grotte, in collaborazione con Fipav Puglia e Fipav Bari-Foggia e i patrocini di Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport e Comune di Castellana Grotte. L’Itas Trentino, che nell’altra Semifinale ha domato in 4 set i padroni di casa della Mater con qualche brivido, torna in Finale quattro anni dopo un ciclo di due trionfi consecutivi e, proprio come il Club cuciniero, punta al poker di coppe avendo già vinto le edizioni 2010/11, 2013/14 e 2014/15.

In mattinata sono previste anche le Finali per i piazzamenti: Santa Croce e Modena sono in lizza per il settimo posto, Padova e Tuscania si giocano la quarta posizione finale, mentre Castellana Grotte e Perugia si affrontano nella finalina per il 3° posto.

I RISULTATI DELLA 2a GIORNATA E DELLE SEMIFINALI-

TERZO TURNO GIRONE E-

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia 3-1 (25-20, 21-25, 25-9, 25-15)

Kemas Lamipel Santa Croce – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 2-3 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 11-15)

TERZO TURNO GIRONE F-

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-1 (25-20,19-25, 25-17, 25-23)

Kioene Padova – Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (22-25, 29-27, 26-24, 25-21)

LE CLASSIFICHE-



Girone E

Materdominivolley.it Castellana Grotte 9 punti, Sir Safety Conad Perugia 5, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 3, Kemas Lamipel Santa Croce 1.

Girone F

Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 5, Kioene Padova 4, Azimut Leo Shoes Modena 0.

SEMIFINALI-

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-13, 26-24, 25-15)

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Itas Trentino 1-3 (25-23, 26-28, 11-25, 27-29)

IL PROGRAMMA DI DOMANI-

Sabato 25 maggio 2019



Campo 1 – Pala Grotte



9.00 Finale 5° – 6° posto

Kioene Padova – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania



11.30 Finale 3° – 4° posto

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia



16.30 Finale 1° – 2° posto

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel



Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto



9.00 Finale 7° – 8° posto

Kemas Lamipel Santa Croce – Azimut Leo Shoes Modena