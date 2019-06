Il tricolore Under 18 di maschile è di Treviso

CHIANCIANO (SIENA)- Il Volley Treviso conquista lo scudetto U18 maschile. Al termine di un’intensa, spettacolare ed emozionante settimana di grande pallavolo giovanile in Valdichiana, i veneti hanno trionfato al Palasport di Chianciano Terme battendo la Cucine Lube Civitanova 3-0 (26-24, 25-11, 25-23). Risultato che sugella la settimana perfetta dei ragazzi di coach Giovanni Cappelletto riusciti nell’impresa di vincere tutti i match disputati dimostrando un potenziale tecnico e mentale che ha letteralmente stregato il folto pubblico accorso in Valdichiana per assistere alla Finale Nazionale Giovanile Crai U18 maschile. Sul gradino più basso del podio è salito il Trentino Volley che nella finale 3°- 4° posto ha regolato 3-0 la Kioene Padova.

I RISULTATI-

Finale (1°-2° posto): Volley Treviso – Cucine Lube Civitanova 3-0 (26-24; 25-11; 25-23)

Finale (3°-4° posto): Kioene Padova – Trentino Volley 0-3 (16-25; 17-25; 20-25)

LA CLASSIFICA FINALE-

1.Volley Treviso; 2. Cucine Lube Civitanova; 3. Trentino Volley; 4. Kioene Padova; 5. Vero Volley Milano; 6. One Team Red Bergamo; 7. Azimut Leo Shoes Modena; 8. Matervolley Castellana; 9. Powervolley Milano; 10. Parella Torino; 11. Colombo Genova; 12. Fenice Pallavolo Roma; 13. Volley Prato; 14. Cinquefrondi; 15. Elisa Volley Pomigliano D’Arco; 16. Roomy Catania; 17. Sempione Giro Roma; 18. Scuola Pallavolo San Vito; 19. Asd Volley Falconara; 20. Sir Safety Conad Perugia; 21. STS DLF Bolzano; 22. Calzedonia Verona; 23. Viteria Prata; 24. Murate A Potenza; 25- BCC New Mater; 26. Sieco Service Impavida Ortona; 27. Silvio Pellico; 28. Asd Pallavolo Isernia