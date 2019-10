Presentata ad Ancona la Supercoppa Italiana

ANCONA- Riflettori sulla Del Monte® Supercoppa questa mattina al Palazzo Raffaello, nella sede della Regione Marche ad Ancona. La conferenza stampa di presentazione dell’evento che si giocherà venerdì 1 e sabato 2 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche è stata introdotta dal saluto del Presidente della Regione, Luca Ceriscioli.



« Siamo onorati di presentare oggi un evento sportivo di altissimo livello, con le migliori squadre tra cui la nostra eccezionale Lube, reduce da quest’anno fantastico che li vede campioni in carica d’Italia e d’Europa. Risultati raggiunti grazie alla sinergia di forze, presidente, allenatore, staff e squadra, che sa tenere alto l'onore marchigiano.

L’evento che si giocherà venerdì 1 e sabato 2 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche dimostra anche la capacità organizzativa della Società, in una regione dove il volley, maschile e femminile, è una delle discipline più amate e seguite e tra le più praticate dai giovani. Poniamo grandissima attenzione allo sport, in tutte le sue forme ed a tutte le età, quale fattore di crescita di una comunità, di benessere e di sviluppo. Senza sottovalutare il grande valore promozionale che sa creare un evento come questo sul territorio che ha sempre palesato capacità logistiche e di accoglienza per eventi sportivi di livello internazionale. Marche sempre più attrattive e premiate con il riconoscimento di seconda meta mondiale nella top 10 delle regioni da visitare nel 2020 secondo Lonely Planet. Essere qui rappresenta la continuità, l’impegno che mettiamo nello sport a 360 gradi: impegno sociale per far fare sport nelle scuole primarie in collaborazione con il CONI, l’agonismo, e appunto lo sport come attrazione turistica. In bocca al lupo alle squadre, le Marche intanto hanno già vinto ospitando questa manifestazione ».



Le novità della manifestazione sono state introdotte dall’Amministratore Delegato della Lega Pallavolo, Massimo Righi.

« Per il nono anno consecutivo Del Monte è con noi, segno evidente della nostra filiera valoriale molto apprezzata anche da una multinazionale di questa portata. Torna la Supercoppa qui, alla Lube spettava di diritto come Campione d’Italia, ma siamo felici perché hanno una grande organizzazione. Lube rappresenta un territorio vasto, e insieme a loro offriamo un evento top a livello mondiale: Lube Campione d’Italia e d’Europa, Campione del Mondo Itas Trentino, campione in carica di Supercoppa Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia titolare della Del Monte® Coppa Italia. Siamo invidiati a livello mondiale per quello che vedremo qui a Civitanova. A inizio stagione i valori agonistici sono ancora da limare, ma sarà un clamoroso spettacolo. Novità tecniche? Il pancake, la chiamata di video check di palla a terra all’esordio in Italia, insieme agli altri falli vigilati da 23 camere. Poi per contenere i tempi di durata del match, avremo due soli minuti e non tre fra un set e l’altro, ed un solo time out per allenatore a set. Oltre al classico cartellino verde, avremo un premio speciale di Fair Play Credem Banca, che la società con più cartellini verdi ricevuti nell’evento potrà destinare in beneficenza ».



Per la Cucine Lube Civitanova, co-organizzatore dell’evento, sedeva al tavolo il Vice Presidente della Cucine Lube Civitanova e di Lega Pallavolo Serie A Albino Massaccesi:

« Corre l’obbligo di ringraziare il Presidente Ceriscioli e tutta la Regione Marche. È la prima manifestazione della stagione, e siamo onorati di organizzare l’evento insieme alla Lega Pallavolo. Scegliemmo insieme a Massimo Righi quattro anni fa di cambiare il regolamento e trasformarlo in una Final Four, ne sono orgoglioso. Civitanova ci ha accolti e sta facendo tanto per il nostro sport. La prevendita sta andando molto bene ed anche la risposta del pubblico delle altre Società. Grazie a tutti i nostri sponsor che ci consentono di organizzare un Evento di questa portata ».



A seguire, il saluto del Fabio Luna, Presidente del CONI Marche:

« Grazie alla Lega Pallavolo, Regione Marche e Cucine Lube, un grande Evento come questo completa un calendario sportivo di grande vivacità, compresa la recente visita della Nazionale di volley. È importante la Del Monte® Supercoppa, la pallavolo è la nostra seconda forza regionale, con una passione incredibile grazie soprattutto alla attività della Cucine Lube ».



QUESTO IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA-

Del Monte® Supercoppa - Semifinali

Venerdì 1 novembre 2019, ore 15.30

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport

Venerdì 1 novembre 2019, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino Diretta RAI Sport

Del Monte® Supercoppa - Finale

Sabato 2 novembre 2019, ore 18.00