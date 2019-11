Roma cade sul campo di Ottaviano

OTTAVIANO (NAPOLI)- Seconda sconfitta consecutiva per la Roma Volley in serie A3. La squadra di Mauro Budani è caduta sul campo della Gis Ottaviano per 3-0, giocando una buona parte del match alla pari, poi proprio nel rush finale dei primi due set è mancato il killer instinct, quella concretezza necessaria per chiudere a proprio favore. Una Roma che si deve mangiare le mani nel primo parziale perché ha condotto fino al 16-13, poi il ritorno dei campani che hanno avuto il merito di non mollare la presa e proprio dopo il 20 mettere la freccia e chiudere sul 25-23. A imprimere il ritmo nel secondo set è stata ancora la Gis Ottaviano che ha mantenuto le distanze fino al 23-20, poi i romani hanno avuto un sussulto, ma non hanno saputo ancora incidere e pareggiare. Sotto 2-0 la Roma Volley non è stata incisiva in attacco e anche in fase break le cose non sono migliorate, così anche con qualche cambio la situazione non è cambiata. Ottaviano da neopromossa ha fatto valere il fattore casalingo e giocato un match pulito.

I PROTAGONISTI-

Mauro Budani (Allenatore Roma Volley)- « La differenza è da ricercare nella ricezione positiva e sul numero dei contrattacchi dove Ottaviano è stata concreta con 13 palloni in più messi a terra, non è poco. Abbiamo un po’ sofferto le loro battute flot e i muri diretti. È mancata lucidità, Ottaviano ha giocato come avevano detto e studiato nel pre-gara, non siamo stati in grado di mettere in pratica quello che avevamo visto a video. Nel complesso generale abbiamo reso meno ».

IL TABELLINO-

GIS OTTAVIANO – ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

GIS OTTAVIANO: Libraro A. 1, Libraro E. 9, Bonina 10, Ivanov 11, Sette 7, Giacobelli 15, Iervolino (L), Giuliano (L), Ndrecaj 0, Ardito (L), De Prisco 0. N.E. Guancia, Lucarelli. All. Libraro.

ROMA VOLLEY CLUB: Sperotto 3, Zappoli Guarienti 10, Borraccino 6, Calarco 14, Rossi 9, Antonucci 5, Stirpe (L), Rizzi (L), Cicchinelli 2, Loreto 0, Consalvo 1, Mandolini 1. N.E. De Vito. All. Budani.

ARBITRI: Merli, Moratti.

NOTE – durata set: 28′, 28′, 28′; tot: 84′.