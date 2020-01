La Fipav ha scelto gli staff azzurri per il 2020

ROMA- Si sono svolti oggi, nella sede federale di Via Vitorchiano, i lavori della prima riunione dell'anno del Consiglio Federale che ha preso importanti decisioni in diversi campi dell'attività federale.

FINALI NAZIONALI GIOVANILI CRAI -

Il CF ha definito le sedi e le date delle Finali Nazionali CRAI 2020 che come da tradizione rappresenteranno l’evento più importante dell’attività giovanile organizzata e promossa dalla FIPAV.

Finale under 14 femminile: 19-24 maggio, Sicilia (Palermo)

Finale under 14 maschile: 19-24 maggio, Liguria (Savona)

Finale under 16 femminile: 2-7 giugno, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale under 16 maschile: 2-7 giugno, Puglia (Taranto-Grottaglie)

Finale under 18 femminile: 9-14 giugno, Campania (Battipaglia)

Finale under 18 maschile: 9-14 giugno, Marche (Fano-Pesaro)

STAFF NAZIONALI -

Sono stati deliberati per la stagione sportiva 2020 le attività e gli staff delle nazionali azzurre seniores e juniores. Di seguito l’elenco degli allenatori: Gianlorenzo Blengini (ct nazionale maschile), Davide Mazzanti (ct nazionale femminile), Gianluca Graziosi (allenatore nazionale B maschile), Massimo Bellano (allenatore nazionale B e juniores femminile), Angiolino Frigoni (allenatore nazionale juniores maschile).

Tutti gli staff completi saranno pubblicati sul sito federale nelle prossime settimane.

FONDO TRASFERTE DISAGIATE -

Anche quest'anno, rinnovando il proprio impegno nei confronti delle società dei campionati di serie B, il Consiglio Federale ha deliberato il fondo di sostegno per le trasferte disagiate della stagione 2019-2020.

SUPERCOPPA SITTING VOLLEY -

Dopo la Coppa Italia il sitting volley amplia ulteriormente il numero di competizioni con l’indizione della prima edizione della Supercoppa italiana. L’obiettivo è quello di promuovere sempre di più il sitting, una disciplina che negli ultimi anni si sta dimostrando in forte crescita, come testimoniato dai risultati della nazionale femminile, qualificatasi alle paralimpiadi di Tokyo, e dagli ottimi numeri del Campionato Italiano.

La prima edizione della Supercoppa maschile e femminile si svolgerà a Nola il 1 marzo 2020.

SNOW VOLLEY CAMPIONATO ITALIANO -

Il CF ha indetto la prima edizione del Campionato Italiano di Snow Volley che entrerà a far parte di un circuito già esistente. Il titolo tricolore verrà assegnato in tappa unica (sede e data da definire) e garantirà alle formazioni vincitrici la qualificazione ai Campionati Europei di snow volley 2020.