Roma cade in casa contro l'ultima in classifica

ROMA-Una Roma Volley che non ti aspetti viene battuta nella quinta giornata di ritorno della serie A3 Credem Banca dalla BCC Leverano, ultima in classifica, per 3-2. Una sconfitta pesante, che brucia per la classifica e il morale, una battuta d'arresto di quelle impreviste, soprattutto in casa. Secondo ko interno stagionale per la squadra di Budani che non perdeva al PalaHoney dal 3 novembre 2019 con Grottazzolina. Una partita che dopo una partenza razzo (25-16) ha sancito l'uscita dal campo dei giallorossi in sofferenza nel secondo e terzo set. Leverano ha fatto sfogare Rossi e compagni e indotto all'errore, Roma male in difesa, in ricezione e contrattacco. Leverano si è limitata dal secondo ad amministrare e colpire dalle bande. Così nella parte finale del terzo set uno scatto d'orgoglio sul 22-21, poi l'ennesimo passaggio a vuoto e parziale di 3-0, Leverano vola sul 24-22 e chiude. Nel quarto controllo del match, poi dal 18-14 l'allungo e la chiusura sul 25-17. Tutto faceva presagire a un quinto set a mille e invece pronti via di nuovo sotto (8-3), Leverano poi dall'8-6 ha preso il largo e chiuso senza problemi, una squadra insidiosa che ha preso coraggio grazie a una Roma permissiva e poco determinata e concreta in contrattacco. Se si vuole perseguire l'obiettivo playoff e rimanere nelle zone non si possono perdere queste occasioni.

Ora due settimane di stop, prossima domenica turno di riposo per tornare in campo a Corigliano il 26 febbraio.

I PROTAGONISTI-

Mauro Budani (Allenatore Roma Volley)- « Dobbiamo farci un grande esame di coscienza perchè queste sono le partite più pericolose. Dopo un buon primo set, non siamo riusciti nei set successivi a cambiare passo, il fattore più preoccupante è la mentalità. Il problema grande è stato la gestione dei palloni di contrattacco, abbiamo murato di più e fatto più ace. Sono amareggiato, è una questione di cattiveria e atteggiamento, loro sono stati bravi, si sono meritati la vittoria. Se vogliamo rimanere in alto dobbiamo capire che le partite durano tre o più set ».

IL TABELLINO-

ROMA VOLLEY CLUB - BCC LEVERANO 2-3 (25-16, 17-25, 23-25, 25-17, 12-15)

ROMA VOLLEY CLUB: Sperotto 4, Zappoli Guarienti 12, Borraccino 12, Calarco 22, Rossi 14, Antonucci 2, Stirpe (L), Rizzi (L), Consalvo 9, Cicchinelli 2, Loreto 0. N.E. De Vito, Mandolini. All. Budani.

BCC LEVERANO: Leone 1, Galasso 15, Serra 11, Orefice 27, Hukel 16, Schipilliti 9, Sciurti (L), Torchia (L), Cagnazzo G. 0, Cagnazzo S. 0, Balestra 0. N.E. Negro, Pisanelli, Occhiogrosso. All. Zecca.

ARBITRI: Dell'Orso, Mattei.