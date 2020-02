Roma cade a Corigliano

CORIGLIANO (COSENZA)- Non c'è stata la reazione desiderata per la Roma Volley che sul campo della goEnergy Corigliano-Rossano viene sconfitta per 3-0. Così dopo la battuta d'arresto interna con Leverano i giallorossi incappano nella seconda sconfitta consecutiva, la quinta stagionale lontano dalla Capitale. E in classifica il secondo posto si allontana di ben cinque lunghezze, mentre le altre rivali incalzano. Roma non ha giocato come al solito, ha peccato in fase di cambiopalla e in contrattacco non è stata incisiva. Nel primo set qualche errore di troppo e la poca verve in fase break a dispetto di un Corigliano che ha invece preso in mano le redini del gioco, ha mantenuto il vantaggio e chiuso. Nel secondo solo i calabresi con un sussulto dei giallorossi nel finale, ma la goEnergy ha raddoppiato. Nel terzo punto su punto. Poi Roma allunga fino al 16-12, ma Corigliano è più che mai in partita e rimonta fino al 19-20. Poi è punto a punto (22-22), proprio sul finale un'invasione di Zappoli, chiamata da coach Bosco e confermata dal videocheck, consegna la vittoria a Corigliano, dopo sei sconfitte consecutive. Insomma ancora non si è trovata la medicina giusta per invertire la rotta di questo ultimo periodo, soprattutto in trasferta. Ora un'altra settimana di riposo per le finali di coppa Italia. Si riprenderà l'1 marzo al PalaHoney con Macerata, un'altra sfida cruciale.

IL TABELLINO-

GOENERGY CORIGLIANO-ROSSANO - ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

GOENERGY CORIGLIANO-ROSSANO: Donzella 0, Gonzalez 18, Turano 6, Cester 15, Agostini 7, Pizzichini 3, Di Carlo (L), Giuliani (L), Guido 0, Amodio 0. N.E. Frumuselu, Ritacco, Kouznetsov. All. Bosco.

ROMA VOLLEY CLUB: Sperotto 1, Zappoli Guarienti 12, Borraccino 3, Calarco 9, Rossi 10, Antonucci 6, Stirpe (L), Rizzi (L), Loreto 0, Cicchinelli 0, Mandolini 6, Consalvo 0. N.E. De Vito. All. Budani.

ARBITRI: De Sensi, Nicolazzo.