Tutti ammessi ai 48 Club di Superlega, A2 e A3

ROMA-La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A, ha terminato l’esame dei documenti presentati da 48 Club aventi diritto a richiedere l’iscrizione alla SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2020/2021.



Le Società di seguito elencate, all’esito della verifica, sono tutte risultate in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento. L’elenco inviato al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo sarà quindi proposto alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica della ufficiale ammissione al prossimo campionato.



Si riporta qui il nome che sarà utilizzato dal Club per la stagione.



Campionato di SuperLega-

Cucine Lube Civitanova

Top Volley Cisterna

Allianz Milano

Leo Shoes Modena

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Conad Perugia

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Consar Ravenna

Itas Trentino

NBV Verona

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



Campionato di Serie A2-

Agnelli Tipiesse Bergamo

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Pool Libertas Cantù

BCC Castellana Grotte

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Rinascita Lagonegro

VBC Mondovì

Sieco Service Ortona

Conad Reggio Emilia

Kemas Lamipel Santa Croce

Emma Villas Aubay Siena

Prisma Taranto



Campionato di Serie A3-

Saturnia Aci Castello

Normanna Aversa Academy

Mosca Bruno Bolzano

Gamma Chimica Brugherio

Virtus Fano

Salento Best Volley Galatina

Videx Grottazzolina

Aurispa Libellula Lecce

Med Store Macerata

Avimecc Modica

Sol Lucernari Montecchio Maggiore

HRK Motta di Livenza

GIS Ottaviano

Pallavolo Franco Tigano Palmi

Pineto Volley

Tinet Prata di Pordenone

Sa.Ma. Portomaggiore

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro

Roma Volley Club

Gestioni&Soluzioni Sabaudia

Volley Team San Donà di Piave

ViViBanca Torino

UniTrento

Maury's Com Cavi Tuscania